SV Bad Laer schaltet SV Viktoria Gesmold aus

Der SV Bad Laer erwischte den SV Viktoria Gesmold in der Anfangsphase des Spiel auf den völlig falschen Fuß. Bereits nach einer Viertelstunde hatten Jannik Tepe, Nico Kötter und Maximillian Tellkamp den Gastgeber mit 3:0 Toren in Führung gebracht. Anfang der zweiten Halbzeit gelang Aron Winter zwar der schnelle Anschlußtreffer, aber das Spiel konnte die Gäste nicht mehr wenden. Kurz vor dem Abpfiff machte Noah Manning mit seinem Treffer zum 4:1 den Deckel auf das Spiel und sicherte seine Mannschaft den Einzug in die zweite Runde im Bezirkspokal.

"Insgesamt ein verdienter Sieg, den wir uns gerade über die erste Halbzeit erspielt haben. In der ersten Halbzeit hat alles gepasst und wir konnten es sowohl spielerisch als auch gegen den Ball sehr gut lösen. Zweite Halbzeit war dann zwar deutlich verhaltener, aber da konnten wir auf das Halbzeitergebnis von 3:0 aufsetzen. Konditionell müssen wir uns sicherlich noch in die Saison reinarbeiten, aber das war heute ein Spiel, auf den wir definitiv aufbauen können. Alles in allem ein absolut verdienter Einzug in die nächste Runde," freute sich Trainer Michael Mentrup über die starke Leistung seines Teams.