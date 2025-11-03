SV Bad Laer nicht zu stoppen

In der Bezirksliga baute der SV Bad Laer mit dem ungefährdeten 4:2-Erfolg gegen den TUS Eintracht Rulle seine kleine Erfolgsserie auf 14 Punkte aus den letzten sechs Meisterschaftsspielen aus und klettert auf den fünften Tabellenplatz. TUS Eintracht Rulle steckt weiter im Abstiegskampf, bleibt aber trotz der Niederlage in Bad Laer mit drei Punkten Vorsprung über dem Strich.

Die Mannschaft von Trainer Michael Mentrup machte von Beginn an enorm Druck und legte einen Blitzstart hin. Nach einer Viertelstunde Spielzeit führte der Gastgeber durch einen Doppelpack von Jannik Tepe und einem Treffer durch Tom Debertshäuser bereits mit 3:0 Toren gegen die bis dahin indisponierten Gäste. Als Yannick Seete kurz vor der Pause das Tor zum 4:0 beisteuerte war das Spiel bereits frühzeitig entschieden. Maximillian Tellkamp gelang mit dem Pausenpfiff der Anschlußtreffer für die Gäste. Moritz Schlüter kassierte in Halbzeitpause eine gelb-rote Karte und leistete seiner Mannschaft einen Bärendienst. Die Gäste hatten sich nach der Pause gefangen und hielten nicht nur gut dagegen, sondern erzielten eine Viertelstunde vor dem Ende in Unterzahl noch eine Ergebniskosmetik.

"Aufgrund der ersten Halbzeit war das heute ein absolut verdienter Heimsieg für uns. Die ersten 40 Minuten beherrschen wir das Spiel komplett und können hochverdient auf 4:0 stellen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann trotz einem Mann mehr unseren Faden verloren. Wir konnten uns zwar noch Chancen herausspielen, aber die nicht nachhaltig nutzen. Kompliment an Rulle für die Leistung in Halbzeit zwei in Unterzahl, wir freuen uns über die drei Punkte und bleiben am Ball,“ sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).

„Glückwunsch an Bad Laer zum Sieg heute. In der ersten Halbzeit lassen wir alles vermissen, was wir brauchen um ein Spiel zu gewinnen. Wir wussten was uns in Bad Laer erwartet. Wir spielen ohne Zweikampfführung, ohne Aggressivität, dass fällFt uns vor die Füsse. In einem Spiel in dem nicht drin ist, also Foulspiele und so weiter müssen wir leider in der zweiten Halbzeit in Unterzahl weiter spielen, weil wir eine gelb-rote Karte in der Halbzeitpause kassieren. Machen es dann allerdings viel viel besser und leisten eine aufopferungsvolle Gegenwehr.

Kompliment an die Mannschaft und dass das Spiel nach 1:4 zur Halbzeit dann mit 2:4 zu Ende zeigt, dass wir auf die zweite Halbzeit aufbauen können. Die erste Halbzeit war nicht das, war uns vorstellen und was wir im Stande sind zu leisten,“ sagte uns Benny Hettwer - Trainer von Eintracht Rulle.

So geht es weiter:

Der SV Bad Laer spielt am 9. November 2025 um 14.00 Uhr bei Viktoria Gmhütte.

TUS Eintracht Rulle erwartet im Derby am 9. November 2025 um 14.00 Uhr den SF Lechtingen.