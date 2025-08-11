SV Bad Laer mit starken Schlußspurt zum Punktgewinn

Der Gastgeber legte bis zur Pause eine verdiente 2:0-Führung vor. Zwar gelang den Gästen direkt nach Wiederanpfiff der Anschlußtreffer durch Vito Obermeyer, aber Dennis Morast stelltet mit seinem Treffer zum 3:1 kurz danach den alten Abstand wieder her. Tom Debertshäuser nach einer Stunde Spielzeit und Marc Schlingmann in der Schlußphase sicherten mit ihren Toren dem SV Bad Laer noch einen Punkt.

"Vom Spielverlauf müssen wir uns natürlich über den Punkt glücklich schätzen, allerdings hatten wir deutlich mehr Spielanteile und daher ist das Unentschieden aus meiner Sicht nicht zufriedenstellend. Leider sind den Gegentoren drei individuelle Fehler von uns vorausgegangen und wir haben Ankum zum Tore schießen eingeladen. In der ersten Halbzeit hatte Ankum noch mehr Torchancen, zum Ende hin schlug das Pendel eher zu uns. Ein gebrauchter Tag, aber wir schauen nach vorne und wollen nächste Woche den ersten Sieg einfahren,“ meinte Trainer Michael Mentrup vom SV Bad Laer.