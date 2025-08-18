SV Bad Laer in 20 Minuten zum Kantersieg

Die Stimmen zum Spiel:

„Eine absolut vermeidbare Niederlage. 5:2 hört sich zwar deutlich an, darf aber niemals so ausgehen. Nach der 2-1 Führung haben wir viele sehr gute Möglichkeiten, um das Ergebnis nach oben zu stellen und ein komfortablen Vorsprung zu erzielen. Heute haben wir Lehrgeld gezahlt und durch zwei katastrophale Fehler im Aufbau dem Gegner zwei Tore vorgelegt. Die Fehler werden natürlich eiskalt ausgenutzt. Jetzt heißt es, Kopf schütteln und am Mittwoch im Derby gegen Gesmold wieder 100 % zu geben,“ sagte uns Trainer Thomas Falke (TSV Riesmsloh).

"Aus meiner Sicht war das heute ein verdienter Sieg für uns. Am Anfang war es sehr wild und nach einer Riesenchance zum 2:1 bekommen wir im Gegenzug das 1:2.

Anfang der zweiten Hälfte war es dann erst noch sehr behäbig, aber mit dem 2:2 waren wir dann voll da. Im Anschluss haben wir es besser und vor allem zielstrebig gelöst.

Wir freuen uns auf den ersten Dreier und gehen mit dem Rückenwind in die englische Woche,“ lautet das Fazit von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).