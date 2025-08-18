SV Bad Laer in 20 Minuten zum Kantersieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Bad Laer drehte in den letzten 20 Minuten gegen den TSV Riemsloh voll auf und feierte am Sonntag seinen ersten Sieg in der neuen Saison.
Zur Pause führten die Gäste durch einen Doppelpack von Jannik Welkener bei einem Gegentreffer von Yannik Seete mit 2:1 beim SV Bad Laer. In der zweiten Halbzeit erspielten sich beide Mannschaften einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten. Weitere Torerfolge gelangen aber nicht. In den letzten 20 Spielminuten drehten der Gastgeber voll auf und hatte Erfolg. Zwei Treffer von Yannik Seete und ein Treffer von Jannik Tepe bescherten
dem SV Bad Laer am Ende einen deutlichen ersten Saisonerfolg.
Traf 3 x für den SV Bad Laer - Yannik Seete – Foto: Fupa
Der SV Bad Laer erwartet am kommenden Mittwoch um 19.00 Uhr das Top-Team des SSC Dodesheide zum nächsten Heimspiel. Der TSV Riemsloh muss am Mittwoch um 19.30 Uhr - Fupa-Live-Ticker - im Derby gegen den SV Viktoria Gesmold antreten.
Die Stimmen zum Spiel:
„Eine absolut vermeidbare Niederlage. 5:2 hört sich zwar deutlich an, darf aber niemals so ausgehen. Nach der 2-1 Führung haben wir viele sehr gute Möglichkeiten, um das Ergebnis nach oben zu stellen und ein komfortablen Vorsprung zu erzielen. Heute haben wir Lehrgeld gezahlt und durch zwei katastrophale Fehler im Aufbau dem Gegner zwei Tore vorgelegt. Die Fehler werden natürlich eiskalt ausgenutzt. Jetzt heißt es, Kopf schütteln und am Mittwoch im Derby gegen Gesmold wieder 100 % zu geben,“ sagte uns Trainer Thomas Falke (TSV Riesmsloh).
"Aus meiner Sicht war das heute ein verdienter Sieg für uns. Am Anfang war es sehr wild und nach einer Riesenchance zum 2:1 bekommen wir im Gegenzug das 1:2.
Anfang der zweiten Hälfte war es dann erst noch sehr behäbig, aber mit dem 2:2 waren wir dann voll da. Im Anschluss haben wir es besser und vor allem zielstrebig gelöst.
Wir freuen uns auf den ersten Dreier und gehen mit dem Rückenwind in die englische Woche,“ lautet das Fazit von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).