SV Bad Laer gewinnt Derby gegen Bad Rothenfelde Früher Platzverweis prägt Bezirksliga-Duell – Gastgeber ziehen in die zweite Pokalrunde ein von Michael Eggert · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Björn Kaisen

Der SV Bad Laer hat das Bezirksliga-Derby gegen den SV Bad Rothenfelde mit 2:0 (0:0) gewonnen und steht damit in der zweiten Runde des Wettbewerbs. Dort trifft die Mannschaft auf Bezirksliga-Aufsteiger TuS Hilter.

Eine spielentscheidende Szene ereignete sich bereits nach knapp 15 Minuten. Ein Spieler des SV Bad Rothenfelde ging unmittelbar vor der Trainerbank der Gastgeber mit hohem Bein zum Ball und traf dabei seinen Gegenspieler am Kopf. Schiedsrichter Jannes Steinkampf wertete die Aktion als grobes Foulspiel und zeigte die Rote Karte. In Überzahl übernahm Bad Laer in der Folge die Kontrolle und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, ließ diese jedoch zunächst ungenutzt. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Jannik Tepe die Gastgeber nach Vorarbeit von Nico Kötter mit 1:0 in Führung. Den Schlusspunkt setzte Jannik Seete kurz vor dem Abpfiff mit dem Treffer zum 2:0-Endstand.

Sicherten mit ihren Toren den Derby-Sieg re. Yannik Seete und li Jannik Tepe – Foto: Fupa