SV Bad Laer gewinnt Derby gegen Bad Rothenfelde

Der SV Bad Laer hat das Bezirksliga-Derby gegen den SV Bad Rothenfelde mit 2:0 (0:0) gewonnen und steht damit in der zweiten Runde des Wettbewerbs. Dort trifft die Mannschaft auf Bezirksliga-Aufsteiger TuS Hilter.
Eine spielentscheidende Szene ereignete sich bereits nach knapp 15 Minuten. Ein Spieler des SV Bad Rothenfelde ging unmittelbar vor der Trainerbank der Gastgeber mit hohem Bein zum Ball und traf dabei seinen Gegenspieler am Kopf. Schiedsrichter Jannes Steinkampf wertete die Aktion als grobes Foulspiel und zeigte die Rote Karte.
In Überzahl übernahm Bad Laer in der Folge die Kontrolle und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, ließ diese jedoch zunächst ungenutzt. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Jannik Tepe die Gastgeber nach Vorarbeit von Nico Kötter mit 1:0 in Führung. Den Schlusspunkt setzte Jannik Seete kurz vor dem Abpfiff mit dem Treffer zum 2:0-Endstand.
„Das war heute ein hochverdienter Sieg, bei dem uns die frühe, aber berechtigte Rote Karte des Gegners in die Karten gespielt hat. In der ersten Halbzeit vergeben wir anschließend etliche Großchancen und müssen schon höher führen. Nach dem 1:0 in der zweiten Halbzeit haben wir dann leider ein wenig die Ballkontrolle verloren, aber bis auf ein bis zwei Situationen wurde es nicht wirklich brenzlig. Wir freuen uns über den verdienten Derbysieg und schauen dem Saisonstart entgegen“, sagte Bad Laers Trainer Michael Mentrup.
Bad Rothenfeldes Trainer Olli Peters bewertete die Partie trotz der Niederlage differenziert: „Trotz des frühen Platzverweises haben unsere Jungs gezeigt, was wir uns gemeinsam in der Vorbereitung erarbeitet haben, und in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Nach dem Gegentor waren wir trotz Unterzahl die spielbestimmende Mannschaft und konnten uns auch gegen eine tief stehende Fünferkette immer wieder Chancen erarbeiten. Die Ecke zum 2:0 ist dann leider aus einer von mehreren fraglichen Entscheidungen entstanden, die das Spiel insgesamt heute beeinflusst haben.“