SV Bad Laer feiert Last-Minute-Punkt gegen BW Hollage

Die Stimmen zum Spiel:

"Das war aus meiner Sicht ein verdienter Punkt gegen BW Hollage, wenn natürlich auch mit dem Ausgleich in der 90. Minute mit dem glücklicheren Ende für uns. Die Hollager hatten ihre offensiven Situationen größtenteils mit den extrem gefährlichen Standardsituationen und haben da sicherlich eine herausragende Qualität, wodurch dann auch die beiden Gegentore entstanden sind. Wir haben es im Spielaufbau mit Ball gerade in der zweiten Hälfte gut und geduldig im ersten Drittel gegen das Hollager Pressing gelöst. Ein wichtiger und verdienter Punkt für die Moral, lautet das Fazit von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).