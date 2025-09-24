Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Bad Laer feiert Last-Minute-Punkt gegen BW Hollage
Hollager Rückstand auf den Aufstiegsplatz wächst an
In einem Spiel der Bezirksliga musste BW Hollage beim SV Bad Laer antreten. Durch einen Treffer von Steffen Seete in der Nachspielzeit gelang den Gästen eine verdiente Punktteilung.
Nach einem guten Saisonstart wird es für BW Hollage nach den Ergebnissen der letzten Wochen langsam schwieriger für ambitionierte Ziele um Meisterschaft und Aufstieg.
Mit bereits zehn Punkten Rückstand - bei einem Spiel weniger - auf den Tabellenführer TSV Venne liegt die Mannschaft des Trainerteams Lukas Reineke/Lennart Süllow aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. BW Hollage hat aber bekanntlich genügend Potenzial, um jederzeit eine erfolgreiche Aufholjagd zu starten.
Mitte der ersten Halbzeit brachte Phillip Eckhardt die Gäste in Führung. Durch Tore von Tom Debertshäuser kurz vor und Luca Meyer direkt nach der Pause drehte der Gastgeber den Rückstand zur 2:1 Führung. Der viel umjubelte Kopfball-Treffer von Steffen Seete sicherten den Gästen den späten Punktgewinn.
Die Stimmen zum Spiel:
"Das war aus meiner Sicht ein verdienter Punkt gegen BW Hollage, wenn natürlich auch mit dem Ausgleich in der 90. Minute mit dem glücklicheren Ende für uns. Die Hollager hatten ihre offensiven Situationen größtenteils mit den extrem gefährlichen Standardsituationen und haben da sicherlich eine herausragende Qualität, wodurch dann auch die beiden Gegentore entstanden sind. Wir haben es im Spielaufbau mit Ball gerade in der zweiten Hälfte gut und geduldig im ersten Drittel gegen das Hollager Pressing gelöst. Ein wichtiger und verdienter Punkt für die Moral, lautet das Fazit von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).
Wie gehts weiter:
BW Hollage muß am kommenden Sonntag im Nachbarschaftsderby gegen den SF Lechtingen antreten.
Der SV Bad Laer tritt am nächsten Sonntag 28.09.25 um 15.00 Uhr beim aktuellen Spitzenreiter TSV Venne an.