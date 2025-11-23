SV Bad Laer feiert in Überzahl Kantersieg

– Foto: Björn Kaisen

Der SV Bad Laer gewann in einem Spiel der Bezirksliga gegen den abstiegsbedrohten SV Quick Ankum deutlich mit 4:0 Toren. Der Trainerwechsel bei den Gästen hat noch nicht gegriffen. Die Gäste sind nach der heutigen Niederlage auf den vorletzten Tabellenplatz zurück gefallen.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde Spielzeit schwächten sich die Gäste durch einer rote Karte selbst. In Überzahl war der SV Bad Laer tonangebend und legte bis zur Pause durch Tore von Johann Pörtner und Benno Wille eine 2:0-Führung vor. Durch ein Eigentor und dem achten Saisontreffer von Torjäger Jannik Tepe baute der Gastgeber auf 4:0 aus. Danach schaltet der SV Bad Laer einige Gänge zurück.

Johann Pörter brachte den SV Bad Laer mit 1:0 in Führung. – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: