SV Bad Laer feiert in Überzahl Kantersieg

Der SV Bad Laer gewann in einem Spiel der Bezirksliga gegen den abstiegsbedrohten SV Quick Ankum deutlich mit 4:0 Toren. Der Trainerwechsel bei den Gästen hat noch nicht gegriffen. Die Gäste sind nach der heutigen Niederlage auf den vorletzten Tabellenplatz zurück gefallen.
Nach etwas mehr als einer Viertelstunde Spielzeit schwächten sich die Gäste durch einer rote Karte selbst. In Überzahl war der SV Bad Laer tonangebend und legte bis zur Pause durch Tore von Johann Pörtner und Benno Wille eine 2:0-Führung vor. Durch ein Eigentor und dem achten Saisontreffer von Torjäger Jannik Tepe baute der Gastgeber auf 4:0 aus. Danach schaltet der SV Bad Laer einige Gänge zurück.
Die Stimmen zum Spiel:
"Der Sieg war heute zu keinem Zeitpunkt gefährdet und absolut verdient. Ankum hat sich im Kollektiv wacker geschlagen, aber schon früh durch die unnötige, aber völlig berechtigte rote Karte selbst geschwächt.In der ersten Halbzeit hatten wir noch eher Probleme uns durch zu kombinieren, in der zweiten Halbzeit hätten wir das Ergebnis dann allerdings noch höher schrauben müssen. Wir freuen uns über den Dreier, Ankum noch viel Erfolg in der übrigen Saison," sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).