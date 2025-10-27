SV Bad Laer feiert Derby-Sieg

Zunächst lies der Gastgeber einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten aus, bevor der SV Bad Laer mit einem Doppelschlag durch Tom Debertshäuser und Nikolas Rinklake Mitte der ersten Halbzeit eine 2:0-Führung vorlegte. Die Führung verteidigten die Gäste in der Folge mit Mann und Maus, mussten aber kurz vor der Pause nach feiner Vorarbeit von Ledjon Krasniqi durch Tom Sebastian Wulfgramm kurz vor der Pause der Anschlußtreffer zum 1:2-Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff drückte der Tabellenführer vehement auf den Ausgleich, aber die Gäste hielten mit einem ausgezeichneten Defensivverhalten dagegen. Eine Viertelstunde vor dem Ende stellte Tom Derbertshäuser mit seinem zweiten Treffer des Tages den Spielverlauf der zweiten Halbzeit mit seinem zweiten Treffer auf den Kopf und löste grenzenlosen Jubel im Lager des SV Bad Laer aus.

Wir freuen uns extrem über den Derbysieg beim Rivalen. In der ersten Halbzeit waren wir spätestens nach dem 1:0 gut im Spiel und konnten uns anschließend ein Chancenplus erspielen, mit dem wir uns die Halbzeitführung verdient haben. Die zweite Halbzeit gehörte dann ehrlicherweise komplett dem Gegner. Wir haben aber leidenschaftlich verteidigt und uns in alles reingeworfen. Tom Debertshäuser konnte dann mit einem klasse Abschluss nach einem Konter den Puffer wiederherstellen. Kompliment ans Team für die Leidenschaft und Defensivlust, der Sieg schmeckt uns richtig gut,“ sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).

"Heute haben wir ein Spiel gesehen, in dem definitiv nicht die bessere Mannschaft gewonnen hat. Vor dem 0:1 musst du eigentlich schon mit 2:0 führen. Dann haben wir für zehn Minuten die Ordnung verloren und plötzlich steht es 0:2. Bad Laer hat sich danach komplett hinten reingestellt und mit alle Mann verteidigt. In der zweiten Halbzeit war der spielerische Unterschied noch deutlicher zu sehen, aber wie es im Fußball eben ist: Wenn du deine Chancen nicht nutzt, wirst du am Ende bestraft. Trotzdem können wir stolz sein – das war heute eine starke Mannschaftsleistung! Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit Abstand die jüngste Truppe in der Liga sind. Es macht einfach Spaß, die Jungs spielen zu sehen und mit ihnen zu arbeiten,“ meinte Stefan Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde) nach 90 aufregenden Spielminuten.

So geht es weiter:

Der SV Bad Rothenfelde spielt am Sonntag, den 01.11.2025 um 14.00 Uhr beim SF Lechtingen.

Der SV Bad Laer spielt am Sonntag, den 02. November 2025 um 14.00 Uhr gegen TUS Eintracht Rulle.