SV Bad Laer entführt einen Punkt aus Berge

Der TUS Berge hatte in Laufe der Woche das schwere Pokalspiel beim SV Quitt Ankum gewonnen und spielte am vergangenem Freitagabend gegen den SV Bad Laer bereits wieder um Punkte in der Bezirksliga.

Der Gastgeber war über die gesamte Spielzeit das tonangebende Team und erspielte sich eine Vielzahl hochkarätiger Tormöglichkeiten. Der 0:0-Pausenstand war glücklich für die Gäste. Die spielerische Überlegenheit des Gastgebers setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Weiterhin wurde zahlreiche Chancen vergeben.

Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit stellte Lennart Meyer mit seinem Tor für die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf. Die Führung für die Gäste war schmeichelhaft. Aber wer seinen vielen Chancen nicht nutzt darf sich nicht beklagen. In der starken Schlussoffensive gelang dem TUS Berge durch Mathis Puchbauer zehn Minuten vor dem Abpfiff der hoch verdiente 1:1-Ausgleichstreffer. Beide Teams liegen im Mittelfeld der der aktuellen Tabelle mit bisher acht erreichten Punkten.