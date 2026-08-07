SV Bad Laer dreht Pokalduell in Unterzahl Später Kopfballtreffer von Seete entscheidet Bezirksliga-Duell beim TuS Hilter von Michael Eggert · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Bezirkspokal kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Bezirksliga-Konkurrenten TuS Hilter und SV Bad Laer. Während der SV Bad Laer mit einem Derby-Sieg gegen den ambitionierten SV Bad Rothenfelde erfolgreich in die Saison gestartet war, musste Aufsteiger TuS Hilter zum Auftakt beim Meisterschaftsanwärter TuS Berge eine unerwartet deutliche Schlappe hinnehmen.

Die Zuschauer sahen zunächst eine ausgeglichene erste Halbzeit. Bereits früh brachte Noah Manning den SV Bad Laer in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Chihan Steffen erzielte wenig später den verdienten Ausgleich zum 1:1, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging. Kurz nach dem Seitenwechsel drehte der TuS Hilter die Partie. Alexander Niendieck traf mit einem fulminanten Distanzschuss zur nicht unverdienten 2:1-Führung. In der Schlussviertelstunde erhöhte der SV Bad Laer den Druck und belohnte sich zunächst mit dem Ausgleich durch Maximilian Tellkamp.

Die Schlussphase hatte es schließlich in sich. Nach dem 2:2 verletzte sich ein Gästespieler. Da Trainer Michael Mentrup sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, musste der SV Bad Laer die verbleibenden Minuten in Unterzahl bestreiten. Dennoch gelang den Gästen in der letzten Spielminute der umjubelte Siegtreffer: Nach einem Eckstoß setzte sich Torjäger Yannik Seete per Kopf durch und besiegelte den 3:2-Erfolg des SV Bad Laer, der damit trotz Unterzahl das Pokalduell für sich entschied.

Yannik Seete erzielte den Last-Minute-Siegtreffer für den SV Bad Laer – Foto: Fupa

"Ich denke, am Ende geht der Sieg für uns in Ordnung, auch wenn es qualitativ von uns sicher nicht das Spiel war, das wir uns vorgestellt haben. Zwar haben wir personell rotiert, aber das können wir definitiv besser. Positiv war sicherlich die Moral, das Spiel dann am Ende sogar in Unterzahl zu drehen. Der Blick geht jetzt wieder nach vorne auf das wichtige Spiel am Sonntag,“ sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).