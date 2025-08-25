– Foto: Martin Lührmann

SV Bad Laer bot Glanzleistung Jannik Teepe trifft 3 x beim Hagener SV

Der SV Bad Laer feierte in der Bezirksliga beim Hagener SV einen 5:1-Auswärtssieg und lies dabei weitere gute Möglichkeiten aus.

Bereits zur Pause hatten die Gäste mit der 3:0-Führung frühzeitig den Deckel auf die Partie gemacht. Außerdem musste Til Engelmeyer kurz vor dem Seitenwechsel verletzungsbedingt ausgewechselt werden und sorgte für ein weiteres Handicap beim Gastgeber. In der Schlußphase pariere Hagens Keeper Matthis Ksionzek einen Strafstoß der Gäste, aber Torjäger Jannik Seete baute anschließend mit einem Doppelpack die Führung der Gäste weiter aus. Am Ende eine verdienter 5:1-Sieg für den SV Bad Laer in Südkreisderby.

Jannik Reepe traf 3-fach für den SV Bad Laer in Hagen – Foto: Fupa

Der Hagener SV spielt am kommenden Wochenende beim SF Lechtingen und der SV Bad Laer bereits am Freitagabend beim TUS Berge.

"Der Sieg heute war hochverdient und nie wirklich gefährdet. In der ersten Halbzeit waren wir klar spielbestimmend und konnten uns mehrere hochkarätige Chancen herausspielen. Defensiv standen wir sehr gut und konnten so eine komfortable Halbzeitführung mitnehmen. Zweite Halbzeit hat Hagen dann zu Beginn nochmal wie erwartet bisschen Dampf gemacht, aber die Phase haben wir schadlos überstanden. Anschließend hätten wir das Ergebnis sicherlich noch höher drücken können, aber ich bin mit der heutigen Leistung sehr zufrieden und glücklich über den Dreier," sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer) nach dem Spiel.

Trainer Michael Mentrup - SV Bad Laer - – Foto: Fupa