SV Bad Laer beendet Negativserie mit Heimsieg 2:1-Erfolg gegen den Hagener SV nach frühem Rückstand von Michael Eggert · Gestern, 01:01 Uhr · 0 Leser

0:1 - Der frühe Schock für den SV Bad Laer – Foto: Martin Lührmann

Der Bezirksligist SV Bad Laer hat seine Serie von zuletzt fünf Niederlagen in Folge beendet. Gegen den abstiegsbedrohten Hagener SV setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und sicherte sich damit einen wichtigen Erfolg. Der Hagener SV bleibt aktuell knapp unter dem Strich.

Dabei begann die Partie nicht nach Wunsch der Gastgeber. Bereits in der Anfangsphase nutzten die Gäste eine ihrer ersten Gelegenheiten zur überraschenden Führung durch Alexander Holtmeyer. In der Folge zeigte sich Bad Laer jedoch gefestigt, besann sich auf seine Stärken und übernahm zunehmend die Kontrolle. Noch vor der Pause drehte die Mannschaft die Partie: Die erfahrenen Angreifer Yannik Seete und Tom Debertshäuser sorgten mit ihren Treffern innerhalb der ersten halben Stunde für die Führung. Diese hatte auch aufgrund eines klaren Chancenplus Bestand.

Yannik Seete gelingt der 1:1-Ausgleich für den SV Bad Laer. – Foto: Martin Lührmann

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung zusehends. Hochkarätige Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten rar. Bad Laer versäumte es, vorhandene Überzahlsituationen konsequent auszuspielen, geriet jedoch nur vereinzelt in Bedrängnis. Am Ende stand ein verdienter Erfolg für die Gastgeber, die damit ein wichtiges Signal setzten, nicht mehr in den Abstiegskampf zu geraten.