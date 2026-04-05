SV Bad Laer beendet Negativserie mit Heimsieg

Der Bezirksligist SV Bad Laer hat seine Serie von zuletzt fünf Niederlagen in Folge beendet. Gegen den abstiegsbedrohten Hagener SV setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und sicherte sich damit einen wichtigen Erfolg. Der Hagener SV bleibt aktuell knapp unter dem Strich.
Dabei begann die Partie nicht nach Wunsch der Gastgeber. Bereits in der Anfangsphase nutzten die Gäste eine ihrer ersten Gelegenheiten zur überraschenden Führung durch Alexander Holtmeyer. In der Folge zeigte sich Bad Laer jedoch gefestigt, besann sich auf seine Stärken und übernahm zunehmend die Kontrolle.
Noch vor der Pause drehte die Mannschaft die Partie: Die erfahrenen Angreifer Yannik Seete und Tom Debertshäuser sorgten mit ihren Treffern innerhalb der ersten halben Stunde für die Führung. Diese hatte auch aufgrund eines klaren Chancenplus Bestand.
Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung zusehends. Hochkarätige Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten rar. Bad Laer versäumte es, vorhandene Überzahlsituationen konsequent auszuspielen, geriet jedoch nur vereinzelt in Bedrängnis.
Am Ende stand ein verdienter Erfolg für die Gastgeber, die damit ein wichtiges Signal setzten, nicht mehr in den Abstiegskampf zu geraten.
Hagens Trainer Mathias Lührmann zeigte sich trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Ich denke, die reifere und cleverere Mannschaft hat heute gewonnen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben ordentlich gespielt und gut gekämpft. Leider waren zwölf fehlende Spieler heute zu viel. Die Pause wird uns gut tun.“
Bad Laers Trainer Michael Mentrup betonte die Bedeutung des Sieges: „Alles in allem war das ein verdienter und extrem wichtiger Erfolg für uns. In der ersten Halbzeit hatten wir ein deutliches Chancenplus und müssen höher führen. In der zweiten Halbzeit wurde es ein Spiel, wie es die Tabellensituation hergibt. Am Ende zählt das Ergebnis – wir sind froh und blicken nach vorn.“