SV Bad Laer beendet Durststrecke in Alfhausen

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Bad Laer hat seine Negativserie in der Bezirksliga beendet und mit einem 3:1-Erfolg beim SV Alfhausen den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Während Bad Laer damit wichtige Punkte sammelt, bleibt Aufsteiger Alfhausen weiterhin Tabellenletzter und steckt tief im Abstiegskampf.

Die Gäste erwischten einen optimalen Start in die Partie. Marius Paul brachte Bad Laer früh mit seinem ersten Saisontreffer per Kopf in Führung. In der Folge blieb Bad Laer die spielbestimmende Mannschaft, verpasste es jedoch, die Führung noch vor der Pause auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel kam Alfhausen besser in die Begegnung und wurde nach einer Stunde belohnt: Jonathan Münster verwandelte einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nur kurz. Rund 15 Minuten vor Spielende stellte Torjäger Tom Debertshäuser mit seinem zwölften Saisontor die Führung für Bad Laer wieder her. In der Schlussphase sorgte Paul Riedel mit seinem ersten Saisontreffer für die Entscheidung zum 3:1-Endstand.

Bad Laers Trainer Michael Mentrup zeigte sich nach der Partie zufrieden: In der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft das Spiel kontrolliert und sich mehrere gute Chancen erarbeitet, diese jedoch nicht konsequent genutzt. Nach der Pause sei die Offensivkraft zwar etwas zurückgegangen, defensiv habe man jedoch stabil gestanden. Insgesamt sprach Mentrup von einem verdienten Sieg, mit dem sein Team nun in die spielfreie Woche gehe, um Kraft für den Saisonendspurt zu sammeln.

Auf Seiten des SV Alfhausen fiel die Analyse ernüchternd aus. Die Niederlage sei verdient, da es der Mannschaft nur phasenweise gelungen sei, ihr Leistungsvermögen abzurufen. Zudem habe es an Konsequenz in der Chancenverwertung gefehlt. Es war eine vermeidbare Niederlage. Nun gelte es, die richtigen Schlüsse zu ziehen und im nächsten Spiel wieder mit voller Energie aufzutreten.