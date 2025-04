SV BAD HERRENALB – FC BUSENBACH 2 | 1:4 (0:2) BUSENBACH SIEGT AUSWÄRTS

Am vergangenen Spieltag feierte der FC Busenbach 2 einen souveränen 4:1-Auswärtssieg gegen den SV Herrenalb. In einem intensiven und phasenweise ausgeglichenen Spiel bewiesen die Gäste die nötige Effizienz vor dem Tor und entschieden die Partie letztlich verdient für sich.

Die frühe Führung für die Gäste erzielte Leon Jansen in der 23. Spielminute nach einem sehenswerten Zusammenspiel mit Marcel Effenberger. Der FCB ließ sich auch durch eine starke Phase der Hausherren nicht beirren und erhöhte kurz vor der Pause erneut durch einen stark-aufspielenden Leon Jansen auf 0:2 (44.). Die erste Halbzeit war geprägt von Chancen auf beiden Seiten, wobei Herrenalb phasenweise sogar leicht die Oberhand hatte – jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. In der 65. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – Dennis Ochs ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 0:3. Herrenalb gab sich jedoch nicht auf und kam in der 75. Minute ebenfalls per Strafstoß durch L. Kull zum 1:3-Anschlusstreffer.

Die Hoffnung der Gastgeber währte nur kurz: Joker Stefan Ho machte in der 86. Minute mit dem Treffer zum 1:4 endgültig den Deckel drauf und sicherte den verdienten Auswärtssieg für Busenbach.

Trotz des klaren Ergebnisses war es ein faires und umkämpftes Spiel, das beiden Teams viel abverlangte. Der FC Busenbach 2 konnte sich dank einer starken Teamleistung und der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor verdient durchsetzen.

Spieler des Spiels (und leider auch sein letzter Auftritt): Leon Jansen! Wir werden dich als Mannschaftskollege und vor allem als FREUND auf dem Sportplatz sehr vermissen. Leon du bist immer Willkommen und wir freuen uns auf Dich!

Abschließend noch ein DANKE an die zahlreichen Auswärtsfans, welche uns trotz des Regens und der Kälte wieder mal unterstützten – Vielen Dank!

Bericht: Dennis Ochs