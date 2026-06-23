SV Bad Heilbrunn verliert drei Stammspieler – und holt drei Neulinge

TuS Geretsried II - SG Aying/Helfendorf 1:0 (1:0) - NIkolas Hornacek (TuS, grünes Tirkot) erzeilte den 1:0-Siegtreffer . Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Der SV Bad Heilbrunn startet an diesem Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison. Torjäger Maximilian Specker beendet seine Karriere, Sebastian Ammer wechselt zu seinem Heimatclub Eberfing.

Rettung in letzter Sekunde: Erst am vorletzten Spieltag haben die Fußballer des SV Bad Heilbrunn den Klassenerhalt in der Bezirksliga eingetütet. Nun, an diesem Mittwoch, knapp sechs Wochen später, starten sie ins erste Training für die kommende Saison. Eine Saison, die vermutlich nicht viel einfacher wird: Drei Spieler werden ihre Karriere beenden oder den Verein verlassen. Dafür kommen drei junge Spieler neu dazu, die zumindest teilweise versuchen können, die Lücken zu schließen. Und auf der einst verwaisten Torhüter-Position, auf der in der Vergangenheit schon mal Gerry Hillringhaus mit 60 Jahren einspringen musste, steht jetzt mit Henri Werneburg ein dritter Schlussmann neben Alihan Uzun und Franz Maurer zur Verfügung.

Das Problem: Genau wie Uzun (19) ist auch der neue Keeper recht jung, er kommt aus der U 19 des SV Münsing-Ammerland. Der dritte im Bunde, Franz Maurer, ist zwar mit 26 schon ein paar Jährchen älter, ihm fehlt aber die Bezirksliga-Erfahrung. „Henri Werneburg war im Probetraining, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, und Ali kann auf jeden Fall einen Backup gebrauchen“, sagt HSV-Trainer Walter Lang.

Schwierig wird es, die Abgänge aufzufangen: Maximilian Specker hat sich von Beginn an für die Heilbrunner aufgearbeitet, unzählige Tore geschossen – auch die wichtigen. Doch jetzt möchte der 32-Jährige, den fortwährend Oberschenkelmuskelprobleme traktieren, endgültig einen Schlussstrich ziehen. Sebastian Ammer, der sich über mehrere Jahre von der Kreisklasse auf Bezirksliga-Niveau hochgearbeitet und zuletzt seine wohl beste Saison gespielt hat, geht aufgrund familiärer Situation zurück zu seinem Heimatclub Eberfing. Und Jonas Gall, erst vor zwei Jahren vom TuS Geretsried II nach Heilbrunn gewechselt und immer besser zurechtgekommen, möchte „den nächsten Schritt gehen“ und schließt sich dem SV Pullach an. Ebenfalls in der Bezirksliga, aber eventuell mit Ambitionen nach oben.

„Drei herbe Verluste“, sagt Lang, der aber weder nachtrauert noch nachkartelt. Und mit seinen Spielern erneut versuchen wird, die Bezirksliga zu halten. Grund zum Optimismus: Die beiden „Kreuzbänder“ Andreas und Benedikt Specker sollten so langsam wieder einsatzbereit sein. Und auch Maximilian Schnitzlbaumer könnte womöglich wieder regelmäßiger spielen. Zudem bescheinigt der Heilbrunner Trainer den Neuzugängen Potenzial, auch wenn er sich noch nicht in der Praxis überzeugen konnte: Weder Nikolas Hornacek (TuS Geretsried II) noch Max Feirer (FSV Höhenrain) haben es bisher zum Probetraining geschafft.

Der Höhenrainer Torjäger spricht für sich, zumal Lang dessen Vater Christian gut kennt. Allerdings war Max Feirer länger mit einem Muskelanriss im Knie außer Gefecht und muss sich erst an die um zwei Ligen höhere Spielklasse gewöhnen. Auch bei Hornacek hat Lang einen guten Eindruck: „Ein Linksfuß, schneller Antritt, und er hat richtig Lust, bei uns zu spielen.“ Menschlich passen ohnehin alle drei zu den Heilbrunnern. Eine nicht immer ganz unwichtige Voraussetzung beim eingeschworenen Haufen der HSV-Kicker. Wie schnell sie wieder zu einer Einheit zusammenwachsen, wird sich ab dieser Woche im Training erweisen. Und spätestens im Juli, wenn die ersten Testspiel auf dem Programm stehen.