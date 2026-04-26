SV Bad Heilbrunn verliert 1:2 gegen MTV München - Trainer warnt

Die Heilbrunner – hier Dominik Hoch (re.) – sind gegen den MTV München oft einen Schritt hinterher und müssen sich mit 1:2 geschlagen geben. – Foto: Ewald Scheitterer

Der SV Bad Heilbrunn verliert gegen MTV München mit 1:2. Trainer Walter Lang kritisiert die Leistung und warnt vor der Relegation.

Zugegeben: Der MTV München hatte auch ohne seinen Top-Torjäger, den verletzten Spielertrainer Alex Kaltner, viel offensive Qualitäten. Bereitete beide Treffer bei der 1:2-Niederlage des SV Bad Heilbrunn schön vor. Aber wie so oft an diesem Tag kam auch in diesen Situationen zu wenig von den Gastgebern. Zu leicht fand der Steckpass den Weg durch die Abwehr, Samuel Knecht vollstreckte über Alihan Uzun zum 2:0. Zu wenig Widerstand gab es beim Querpass auf Valentin Dammasch, der das 1:0 erzielt hatte.

Zwar kamen die Heilbrunner kurz vor Schluss noch einmal auf 1:2 heran. „Der Ausgleich wäre sogar drin, aber nicht verdient gewesen“, meint der Heilbrunner Trainer Walter Lang, für den die Partie am Sonntagnachmittag „schwere Kost“ war. „Viele sind unter ihrem Leistungsniveau geblieben. Wenn wir weiter so spielen, finden wir uns in der Relegation wieder.“

Anscheinend steckte den Heilbrunnern das Donnerstagsspiel gegen Ohlstadt noch in den Beinen. „Es war irgendwie kein Leben drin, wahrscheinlich wissen sie selbst nicht, was los war.“ Da traf etwa Krinner die falsche Entscheidung, als er in einiger Entfernung ein leeres Tor vor sich hatte, sich aber festlief, statt den Weitschuss zu versuchen. Da unterlief Anton Pappritz ein übler Fehlpass vor dem eigenen Tor, den der völlig überraschte Simon Knecht auf Uzun ablegte. Da musste Florian Kapfhammer auf der Linie klären, nachdem der flinke Philipp Skodic, der immer wieder auf links durchbrach, den Heilbrunner Torhüter überlupft hatte. Gleich darauf bereitete er mit einer schönen Flanke ins Zentrum das 1:0 vor.

Lang musste bald wieder umstellen. Florian Schnitzlbaumer war schon angeschlagen ins Spiel gegangen, konnte nach einer halben Stunde nicht mehr weiterspielen. Der HSV-Coach versuchte es mit weiteren Positionswechseln, reduzierte auf einen Sechser, doch es half alles nichts. Gleich nach dem Seitenwechsel die ungestörte Kurzpass-Stafette in den Heilbrunner Strafraum. Knecht schoss hoch links ein. Bei manchen Aktionen waren die Münchner nur schwer zu halten. Im Gegenzug trafen die Heilbrunner vor dem 16er die falschen Entscheidungen, versäumten den Abschluss, so wie Tobi Bauer, gerieten in Rücklage wie Maxi Specker bei einem von mehreren Versuchen.

In der Schlussphase versuchten es Jonas Gall, und erneut Specker mit aller Gewalt, aber ohne Erfolg. Der für Specker eingewechselte Leon Meisl setzte sich vor dem Strafraum gut durch, doch sein harmloser Abschluss aus guter Position war leichte Beute für Yuya Kondo im MTV-Kasten. Sebastian Ammer wurde aus dem Abseits zurückgepfiffen. Röschs Anschlusstreffer war nur ein Anschlusstreffer. „Mehr haben wir uns nicht verdient“, meint der Heilbrunner Trainer drakonisch. „Es war alles nicht gut genug, wir hatten kaum Schüsse auf das Tor, es war ein gebrauchter Tag, das müssen wir auch mal aushalten.“ Allerdings nur bis Mittwoch. Lang: „Wenn wir das nächste Endspiel gegen Raisting gewinnen wollen, brauchen wir eine Steigerung.“