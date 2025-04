SV Bad Heilbrunn: Verkehrte Welt in der Nachspielzeit

Totale Dominanz: Das Spiel Heilbrunn gegen Denklingen läuft 88 Minuten lang auf das Tor der Gäste, trotzdem verlieren die Hausherren mit 2:3.

Schon der Ausgleich in der Nachspielzeit wäre ärgerlich gewesen. Doch es kam noch schlimmer für den SV Bad Heilbrunn: Nach totaler Dominanz in der regulären Spielzeit und 2:0-Führung ging die Partie gegen den VfL Denklingen am Sonntag noch mit 2:3 verloren, als die Gäste den Ball aus dem Gewühl vor Christoph Hüttls Kasten irgendwie im Tor unterbrachten. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Trainer Walter Lang, der kaum an sich halten konnte. „Wir spielen 88 Minuten lang auf ein Tor, die betteln um das 0:3, und dann verlieren wir das Spiel. Wenigstens ging es um nichts.“ Doch die 2:3 (2:0)-Niederlage wird im Gedächtnis bleiben und am Heilbrunner Selbstverständnis nagen.

Verkehrte Welt in der Nachspielzeit

„Ich hab‘ der Mannschaft bis zur Nachspielzeit gar nichts vorzuwerfen, im Gegenteil“, sagt Lang. Sie habe gut gespielt, „wir haben unsere Tore gemacht“. Erst setzte sich Benedikt Specker – überragender Heilbrunner, bis er nach einem Umschnackler ausgewechselt werden musste, durchs Zentrum durch, schloss überlegt und souverän zur Führung ab. Ein ebenso schönes Zuspiel nahm wenig später Thomas Pföderl auf, zog zum Denklinger Kasten, schaute Torwart Tobias Heiland aus und erhöhte auf 2:0.

Auch gegen zehn Gegner bleibt der Sack offen

Den Hausherren war kaum eine Schwächung im geschrumpften Kader anzumerken. Klaus Pföderl machte einen guten Job in der linken Außenverteidigung, auch wenn ihm – erstmals für 90 Minuten im Einsatz – zum Ende hin ein wenig die Puste ausging. Doch die Heilbrunner bestimmten weiter das Spiel, drängten auf das 3:0. Auch Talent Sebastian Rösch hatte einige gute Aktionen vor dem Kasten. Jonas Gall wuselte sich immer wieder an den 16er durch, lieferte erst einen schwachen Abschluss, dann einen selbstbewussteren, der nur knapp über das Tor strich. Konnte später nur durch einen harten Einsatz von Tobias Ried gestoppt werden, der schon Gelb gesehen hatte und nun bis kurz vor Schluss einen Zeitstrafe absitzen musste.

Trainer wutschnaubend in die Katakomben

Doch anstatt den Deckel draufzumachen, kassierten die Gastgeber zunächst den Anschlusstreffer durch Torjäger Simon Ried, den die Heilbrunner bisher gut im Griff hatten. Trotzdem kein Problem, weil der HSV weiter munter nach vorne spielte. Doch in der Nachspielzeit wollten sie die Führung über die Zeit retten, ließen ein wenig den Schlendrian einkehren. „Zwei Standards, zugegeben gut gemacht, keine Ordnung im Strafraum, und wir verlieren dieses Spiel,“ sagt Lang. Erst stieg Hannes Rambach (90. +2) am höchsten und köpfte den Ball an Christoph Hüttl vorbei zum Ausgleich. Und nur eine Minute später beförderte Elias Greinacher die Kugel aus dem Gewühl zum vernichtenden 2:3 in die Maschen. Lang düste kurz nach dem Spiel wutschnaubend Richtung Kabine: „Unfassbar, dass wir so ein Spiel verlieren.“