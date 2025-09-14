SV Bad Heilbrunn: Überraschung mit gedämpftem Jubel

3:3 nach 2:0 und 3:1: SV Bad Heilbrunn holt Punkt gegen Deisenhofen U 23

Punnktgewinn gegen den bisherigen Spitzenreiter? Vor dem Spiel hätten die Fußballer des SV Bad Heilbrunn ein Unentschieden gerne angenommen. Doch als die Mannschaft von Walter Lang nach 2:0- und 3:1-Führung am Sonntagnachmittag noch zwei Gegentreffer bekam, fiel die freudige Überraschung nach Spielschluss etwas gedämpft aus. Lang versteht die Reaktion. „Es war tatsächlich mehr drin“, sagt der Heilbrunner Coach. „Aber ich habe eine Riesenleistung meiner Mannschaft gesehen, kann ihr überhaupt nichts vorwerfen, und jetzt nehmen wir den Punkt doch gerne mit.“

Überraschung mit gedämpftem Jubel

Die Heilbrunner mussten fünf Leistungsträger ersetzen, Lang brachte junge und wenigstens für ein paar Minuten blutjunge Spieler (Leon Meisl) zum Einsatz. „Wir sind im Umbruch. Aber sie haben ihre Sache gut gemacht.“ Nach einer Viertelstunde hatten die Gastgeber die etwas leichtsinnige FC-Verteidigung bereits zweimal mit langen Bällen überwunden. „Unsere beiden Spitzen haben sich sehr gut verkauft“, lobt Lang. Sebastian Rösch stellte auf 1:0 und bereitete Tobias Bauers 2:0 vor, der den Ball nur noch einschieben musste. Heilbrunn wiederum verteidigte mit seiner Dreierkette sehr solide, stellte Deisenhofen vor Probleme. „Die hatten im ganzen Spiel kaum mehr als die drei Torschüsse, mit denen sie die Tore gemacht haben“, sagt Lang. „Aber diese Effizienz in entscheidenden Situationen zeichnet eine Spitzenmannschaft eben aus.“

Deisenhofen spielfreudig wie befürchtet

Die Gäste zeigten sich so spielfreudig wie befürchtet. Schickten einmal den flinken Noah Rehm auf die Reise. Der überlupfte den herausgerückten Franz Maurer im HSV-Kasten, der selbstbewusst und fehlerfrei Christoph Hüttl zwischen den Pfosten vertrat, nur noch 2:1. „Wir haben schon gehofft, dass es etwas mit dem Sieg werden könnte“, sagt Lang. Denn der fast unermüdliche Jonas Gall setzte sich nach dem Seitenwechsel wieder einmal vor dem Strafraum durch und schloss erfolgreich zum 3:1 ab. Doch auch Deisenhofen ließ nicht nach, jedoch schwanden die Kräfte bei den Platzherren, die viel investierten, doch ein wenig nach, auch wenn Lang mit dem wieder genesenen Luis Meisl und dessen Bruder Leon zwei frische Käfte brachte. „Deisenhofen ist einfach gefährlich, wenn sie sich mal vors Tor spielen.“ Und so verkürzte Luce Gandl nach einem Eckball (63.) auf 2:3. Wenig später brachte dieser den Ball wieder in den Strafraum, Heilbrunn konnte die Situation nicht klären, und Florian Weber glich mit dem dritten Nachschuss zum 3:3 aus.

Ende offen

Es war eine offene Schlussphase. Toni Pappritz war bei einem Angriff zur Stelle, klärte die Situation. Und Heilbrunn hätte durchaus doch noch für die Entscheidung sorgen können. Kapitän Anton Krinner verstolperte einen Ball aussichtsreich vor dem Tor, Leon Meisl und Jonas Gall vergaben ihre Möglichkeiten, statt ein Deisenhofener Handspiel vor dem FC-Strafraum zu ahnden, entschied Schiedsrichter Lucas Jerlich auf Gelb gegen Leon Meisl. Und Krinner scheiterte in der Nachspielzeit zweimal an FCD-Keeper Bastian Amann, der in diesen Situationen zwei unglaubliche Reflexe auspackte. „Wir hätten das Spiel auch noch verlieren können“, räumt Lang ein. „Das wäre ärgerlich gewesen. Aber so müssen wir uns über den einen Zähler nicht ärgern.“