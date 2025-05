SV Bad Heilbrunn: Trotz Niederlage gut abgeschlossen

SV Bad Heilbrunn beendet Saison nach 1:2 in Planegg auf Rang sieben der Bezirksliga

In einem unterhaltsamen Bezirksliga-Spiel mussten sich die Fußballer des SV Bad Heilbrunn am Samstagnachmittag mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Lange Zeit lagen sie beim Tabellendritten SV Planegg-Krailling in Führung. Doch in der Schlussphase kassierten sie noch zwei Gegentore. „Nicht unverdient“, wie der Heilbrunner Trainer Walter Lang einräumt. „Planegg hat nie aufgehört zu spielen, selbst als klar war, dass sie die Relegation verpassen würden, das zeichnet die Mannschaft aus, charakterlich groß, das war schon im Hinspiel so.“

Trotz Niederlage gut abgeschlossen

Für beide Teams war das Ergebnis am Ende egal. Heilbrunn rutschte zwar nach der Niederlage noch auf Rang sieben ab, bleibt aber auch damit im gesicherten Niemandsland der Tabelle. Planegg hätte nur bei einem Patzer von Tabellenzweiten Wacker Müchen noch die Aussicht auf die Aufstiegsrelegation gehabt. Doch München gewann gleichzeitig mit 3:0 gegen Deisenhofens U 23 und bleibt mit einem Punkt Rückstand Dritter der Bezirksliga.

Führung nach schönem Spielzug

Die Heilbrunner erwischten den besseren Start. Nach einem schönen Spielzug überlupfte Jonas Gall den herauseilenden Torhüter Marijan Krasnic zum 1:0. Doch es war ein ausgeglichenes und sehr faires Spiel. Bei den wenigen kniffligen Situationen hatte Schiedsrichter Martin Holzhauser, dem Lang eine hervorragende Leistung bescheinigt und der sein letztes Bezirksliga-Spiel pfiff, die Situation gut im Griff. Die Gastgeber hatten ihrerseits ebenfalls ein paar sehr gute Möglichkeiten. „Da hat uns der Christoph Hüttl im Tor mit hervorragenden Paraden im Spiel gehalten.“

Am Ende fehlen ein paar Körner

Doch auch nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren ihre Partie sauber zu Ende, die Planegger machten weiter Druck. „Sie haben eben auch eine gute Mannschaft, die jeden kleinen Fehler bestrafen kann, und vor allem zwei herausragende Stürmer“, sagt Lang. Und so drehten Valentino Gavric (76.) und Martin Bauer (82.) das Spiel in der Schlussphase noch zu einem 2:1-Sieg für Planegg. „Vielleicht sind uns am Ende auch ein bisschen die Körner ausgegangen“, meint Lang. „Dann verlierst du halt so ein Spiel.“ Doch die Niederlage im letzten Saisonspiel sei durchaus verkraftbar, kein Beinbruch, meint der Heilbrunner Trainer. „Wir haben es ja insgesamt gesehen trotzdem gut abgeschlossen.“