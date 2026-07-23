SV Bad Heilbrunn startet mit geschrumpftem Kader in die Saison

Der SV Bad Heilbrunn steigt am Sonntag in die Bezirksliga-Saison ein. Trainer Walter Lang muss mit einem Kader auskommen, der keinesfalls weiter schrumpfen darf.
Das Stichwort ist Konstanz: Konstanz bei der Kaderplanung, bei den Ergebnissen, bei der Leistung. Walter Lang, Trainer des SV Bad Heilbrunn, wünscht sich eine gewisse Verlässlichkeit bei der Aufstellung seiner Mannschaft, die am kommenden Wochenende in die neue Bezirksliga-Saison startet. Die Vorbereitung hat deutlich gemacht, dass der Kader keinesfalls noch weiter schrumpfen sollte, wenn die Fußballer die Klasse halten möchten. Zudem wünscht sich der Coach, für den es die 13. Saison beim HSV sein wird, eine gewisse Verlässlichkeit bei den Ergebnissen. „Wir müssen fünf Mannschaften hinter uns lassen, das wird schwierig genug, da dürfen wir keine Federn lassen gegen die direkte Konkurrenz.“
Wer das sein wird, kann Lang schwer sagen, weil es etliche, ihm unbekannte Neumitglieder in der Bezirksliga Süd gibt. „Wir werden uns mit Mannschaften wie Raisting und vielleicht den Aufsteigern messen und uns von ihnen absetzen müssen“, sagt Lang. Klarer Favorit ist für ihn der 1. FC Penzberg, der seit Jahren Aufstiegsambitionen hegt und sich nun noch einmal verstärkt hat, oder auch Absteiger Garmisch, Oberweikertshofen oder Gilching. „Es gibt wohl eine Dreiteilung der Spielklasse“, vermutet Lang. „Wir müssen es irgendwie schaffen, das Mittelfeld zu erreichen. Bei uns muss Leidenschaft vieles ausgleichen.“
Dazu sollen der Mannschaft die verbliebenen Spieler der Erfolgself verhelfen, die es von der Kreisklasse in die Landesliga geschafft hat. Doch die kommen allmählich in die Jahre. Einer wie Max Specker, bisher verlässlicher Vollstrecker, hat seine Karriere nun wohl endgültig beendet. Die Jungen müssen nicht nur integriert, sondern auch weiterentwickelt, bezirksligatauglich gemacht werden. Die Abgänge von Specker, Sebastian Ammer (Heimatverein Eberfing) und Jonas Gall (SV Pullach) können teilweise durch drei Neuzugänge aufgefangen werden.
Aussichtsreich ist Torhüter Henri Werneburg. Höhenrains Max Feirer hat bereits alte Torjäger-Qualitäten aufscheinen lassen, muss zu alter Fitness und der Form vor seiner Bein-Verletzung zurückfinden. Und „Straßenfußballer“ Nicolas Hornacek (TuS Geretsried II) hat seinen Zug zum Tor unter Beweis gestellt. Bis auf den ehemaligen Kreisklassenspieler Simon Reichlmair, der in die Umgebung gezogen ist, allerdings ein Jahr lang gegen kaum einen Ball getreten hat, haben sich nur sporadisch Spieler angeboten. „Es muss nicht nur sportlich, sondern auch menschlich passen“, sagt Lang. Und das hat es nicht bei allen.
Hoffnung könnte auf den ersten Blick die Rückkehr bisher unverzichtbarer Spieler wie Andreas und Benedikt Specker oder Max Schnitzlbaumer verschaffen, die nach Verletzungspause zurückkommen, und auf die Heilbrunn in der Vorsaison fast komplett verzichten musste. Doch sie werden ihre Zeit benötigen, um wieder an alte Form anzuknüpfen. Weil Lang bei seiner Aufstellung generell mehr offensive Alternativen hat, wird er möglicherweise öfter eine Abwehr-Dreierkette auflaufen lassen, auch wenn er und die Spieler ein 4-4-2-System bevorzugen. Zu allem Überfluss hat sich Kapitän Anton Krinner in der Vorbereitung am Knie wehgetan. Der befürchtete Gau, ein Kreuzbandriss, tritt wohl nicht ein. Krinner wird wie immer die Zähne zusammenbeißen und Vollgas geben.
Das wird auch erforderlich sein. Denn schon die ersten Spiele haben es in sich. Heilbrunn steigt am Sonntag (16 Uhr) beim SV Untermenzing in die Saison ein. Ein Team, das Lang zu den Top-Fünf rechnet. Ähnlich wie Waldeck-München, das Heilbrunn in der Woche darauf zum ersten Heimspiel empfängt. Der Gegner, der den Lenggrieser SC in der Relegation der Vorsaison in seinen Aufstiegsbemühungen stoppte.