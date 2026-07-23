SV Bad Heilbrunn startet mit geschrumpftem Kader in die Saison Zwischen Konstanz und Leidenschaft von Nick Scheder · Heute, 09:31 Uhr · 0 Leser

Kämpfen heuer wieder um den Bezirksliga-Klassenerhalt: Die Fußballer des SV Bad Heilbrunn (hi.v.li.) Andreas Specker, Vitus Richter (aus A-Junioren), Justin Rösch, Tobias Bauer, Benedikt Specker, Anton Pappritz, Anton Krinner, (mittlere Reihe) Chefcoach Walter Lang, Ludwig Buchmair, Florian Schnitzlbaumer, Dominik Hoch, Sebastian Rösch, Luis Meisl, Felix Gellner, Maximilian Schnitzlbaumer, Co-Trainer Fabian von Bülow (neu), Physio Benedikt Holzner, (vorne) Thomas Pföderl, Nicolas Hornacek (von TuS Geretsried II), Mohammed Yeniay, Alihan Uzun, Henri Werneburg (von SV Münsing A-Junioren), Maximilian Feirer (von FSV Höhenrain) und Florian Kapfhammer. – Foto: Nick Scheder

Der SV Bad Heilbrunn steigt am Sonntag in die Bezirksliga-Saison ein. Trainer Walter Lang muss mit einem Kader auskommen, der keinesfalls weiter schrumpfen darf.

Das Stichwort ist Konstanz: Konstanz bei der Kaderplanung, bei den Ergebnissen, bei der Leistung. Walter Lang, Trainer des SV Bad Heilbrunn, wünscht sich eine gewisse Verlässlichkeit bei der Aufstellung seiner Mannschaft, die am kommenden Wochenende in die neue Bezirksliga-Saison startet. Die Vorbereitung hat deutlich gemacht, dass der Kader keinesfalls noch weiter schrumpfen sollte, wenn die Fußballer die Klasse halten möchten. Zudem wünscht sich der Coach, für den es die 13. Saison beim HSV sein wird, eine gewisse Verlässlichkeit bei den Ergebnissen. „Wir müssen fünf Mannschaften hinter uns lassen, das wird schwierig genug, da dürfen wir keine Federn lassen gegen die direkte Konkurrenz.“ Wer das sein wird, kann Lang schwer sagen, weil es etliche, ihm unbekannte Neumitglieder in der Bezirksliga Süd gibt. „Wir werden uns mit Mannschaften wie Raisting und vielleicht den Aufsteigern messen und uns von ihnen absetzen müssen“, sagt Lang. Klarer Favorit ist für ihn der 1. FC Penzberg, der seit Jahren Aufstiegsambitionen hegt und sich nun noch einmal verstärkt hat, oder auch Absteiger Garmisch, Oberweikertshofen oder Gilching. „Es gibt wohl eine Dreiteilung der Spielklasse“, vermutet Lang. „Wir müssen es irgendwie schaffen, das Mittelfeld zu erreichen. Bei uns muss Leidenschaft vieles ausgleichen.“

Dazu sollen der Mannschaft die verbliebenen Spieler der Erfolgself verhelfen, die es von der Kreisklasse in die Landesliga geschafft hat. Doch die kommen allmählich in die Jahre. Einer wie Max Specker, bisher verlässlicher Vollstrecker, hat seine Karriere nun wohl endgültig beendet. Die Jungen müssen nicht nur integriert, sondern auch weiterentwickelt, bezirksligatauglich gemacht werden. Die Abgänge von Specker, Sebastian Ammer (Heimatverein Eberfing) und Jonas Gall (SV Pullach) können teilweise durch drei Neuzugänge aufgefangen werden. Aussichtsreich ist Torhüter Henri Werneburg. Höhenrains Max Feirer hat bereits alte Torjäger-Qualitäten aufscheinen lassen, muss zu alter Fitness und der Form vor seiner Bein-Verletzung zurückfinden. Und „Straßenfußballer“ Nicolas Hornacek (TuS Geretsried II) hat seinen Zug zum Tor unter Beweis gestellt. Bis auf den ehemaligen Kreisklassenspieler Simon Reichlmair, der in die Umgebung gezogen ist, allerdings ein Jahr lang gegen kaum einen Ball getreten hat, haben sich nur sporadisch Spieler angeboten. „Es muss nicht nur sportlich, sondern auch menschlich passen“, sagt Lang. Und das hat es nicht bei allen.