SV Bad Heilbrunn spielt trotz 20 Minuten in doppelter Überzahl nur 1:1

Ohne Garmischer Platzverweise wäre es wohl schwierig geworden: Die Heilbrunner mit Klaus Pföderl (re.) holen einen Punkt. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Bad Heilbrunn kommt beim FC Garmisch nicht über ein Unentschieden hinaus. Zwei Platzverweise für die Heimelf brachten den Gästen keinen Vorteil.

Oft erlebt man es nicht, dass ein Trainer jedwede Kritik komplett von seinem Team fernhält, obgleich es trotz doppelter Überzahl über eine mehr als 20-minütige Phase lediglich einen Teilerfolg fixieren konnte. „Das 1:1 hätte ich auch nach der zweiten roten Karte sofort unterschrieben“, beteuert Walter Lang unmittelbar nach Schlusspfiff einer heiklen Partie.

Denn im Reisebus des SV Bad Heilbrunn blieben einmal mehr einige Plätze frei. Darunter auch bereits bestätigte. So meldete sich Luis Meisl in der Nacht mit Grippe ab, und Maxi Schnitzelbaumer musste unverhofft passen. „Man muss wissen, was bei uns los ist“, sah Lang die Qualität seiner Elf erheblich eingeschränkt. Justin Rösch verteidigte nach drei Wochen Urlaub, Flo Kapfhammer mit eingeschränkter Dynamik. „Deswegen musst du zufrieden sein.“ Kurzfristig hofft Lang auf einen Neuzugang, der wohl im Anmarsch zu sein scheint.

Am Gröben hätte es für den HSV mitunter schwierig werden können, hätte es nicht die Platzverweise gehagelt. Im ersten Abschnitt verfehlte Simon Reichlmair das FC-Gehäuse um viele Meter und Augenblicke bevor Dominik Hoch zum 1:0 einschoss. Einen ungenauen Ball der Heimelf im Aufbau nutzten die Heilbrunner zum Führungstreffer. Eine scharfe Hereingabe von Anton Krinner erreichte Hoch, der nach Stefan Schwighammers Parade noch einmal frei zum Abschluss kam und vollstreckte. Davor hatten die Gäste Dusel, dass ein Kopfball von Jakob Jörg denkbar knapp am Torwinkel vorbeischrammte und der FC zwei weitere Situationen viel zu ungenau ausspielte.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Werdenfelser noch mehr aufs Gas. Einem vergebenen Hochkaräter folgte der schnelle Ausgleich. Robin Reiter nickte eine Hereingabe von Michel Naber an Ali Uzun vorbei in die Maschen. „Wäre wohl zäh geworden“, unkte Lang auf die Frage, was wohl ohne die Platzverweise passiert wäre. Lucas Pfefferles Attacke gegen Hoch vertrat der HSV-Coach entgegen vieler Meinungen auf Spielfeld und Tribüne als rechtmäßigen Platzverweis. Warum Momo Ndiaye unmittelbar nach seiner Hereinnahme und ohne Ballkontakt runter flog, wusste niemand so genau. Angeblich war eine Beleidigung im Spiel. Die folgenden Ungenauigkeiten seines Teams wollte Lang nicht überhöht wissen. „Du bist mit zwei Mann mehr oft gehemmt, und hinten kann dir bei Flutlicht immer mal einer durchrutschen.“