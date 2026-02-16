SV Bad Heilbrunn siegt gegen FSV Höhenrain: „Haben auf Fehler gewartet“

Der SV Bad Heilbrunn hat sich im Testspiel gegen den FSV Höhenrain durchgesetzt. – Foto: Oliver Rabuser

Denn der Kreisklassist hatte es den zwei Ligen höher angesiedelten Gästen, in den entscheidenden Momenten zu einfach gemacht und mit leichten Abspielfehlern die Gegentore quasi selbst eingeleitet. Nachdem auf Seiten der Gastgeber Franz Schaller mit einem Distanzschuss das Heilbrunner Tor ein gutes Stück verfehlte, hatte Anton Krinner bei der 1:0-Führung in der 31. Minute ebenso leichtes Spiel vor FSV-Torhüter Guido Reiter, wie Jonas Gall, der zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte.

Im dritten Anlauf ist den Fußballern des SV Bad Heilbrunn der erste Testspielsieg im neuen Jahr gelungen. Das 3:0 des Bezirksliga-Vereins gegen den FSV Höhenrain ist rein ergebnisbetrachtet standesgemäß und entspricht den Leistungen beider Kontrahenten auf dem Kunstrasen in Höhenrain. „Die Niederlage ist verdient“, räumte Christian Sedlmeier nach Spielschluss unumwunden ein. Der FSV-Coach monierte allerdings auch: „Sie hätte nicht so ausfallen müssen.“

Bad Heilbrunn lässt kaum Torschüsse zu

„Wir haben auf Fehler gewartet und auf Gegenpressing gesetzt“, erläuterte HSV-Trainer Walter Lang die Taktik, mit der sein Team vor allem in der ersten Halbzeit viel Druck aufbauen konnte und alle Tore nahezu auf die gleiche Weise herausarbeitete. Wie zwei Minuten vor dem Pausenpfiff, als erneut Krinner nach einer Balleroberung im Zentrum das 3:0 markierte. „Heilbrunn war spielerisch überlegen und hatte mehr Ballkontakte, wie es zu erwarten war“, analysierte FSV-Trainer Sedlmeier, der seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit verbessert sah. Allerdings blieb ihnen Mangels Gelegenheiten ein Anschlusstreffer verwehrt. Der einzige Schuss in Tornähe, von Johannes Feirer abgegeben, flog über die Latte.

„In der zweiten Halbzeit waren wir im Passspiel ungenauer, aber wir haben sie über 90 Minuten gut von unserem Tor ferngehalten“, fasste Walter Lang nach dem Schlusspfiff zusammen. So verlebte HSV-Torhüter Alihan Uzun insgesamt einen ruhigen Nachmittag. Auf der Gegenseite musste Guido Reiter den Ball noch zweimal aus dem Netz holen, allerdings verweigerte der Unparteiische beiden Treffern wegen Abseitsstellungen die Anerkennung. Zusammenfassend „war das ein absolut gutes Vorbereitungsspiel, ein sehr vernünftiger Test“, so Gästetrainer Lang, der hervorhob. „Und ein sehr faires Spiel.“