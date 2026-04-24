SV Bad Heilbrunn muss Torjäger Kaltner vom MTV München stoppen

Der SV Bad Heilbrunn empfängt den offensivstarken MTV München. Spielertrainer Kaltner führt mit 32 Toren die Torschützenliste an.
Siege tun gut. Wichtige umso mehr. So gesehen sind die Fußballer des SV Bad Heilbrunn nach dem 2:0 beim SV Ohlstadt am Donnerstag guter Dinge. „Aber sie können es schon einordnen, wissen, dass wir weiterhin nicht durch sind“, sagt HSV-Coach Walter Lang. Mindestens drei Zähler benötige die Mannschaft noch, um den Klassenerhalt in trockene Tücher zu packen, vermutet der Trainer-Fuchs. Möglicherweise schon gegen den MTV München, den die Heilbrunner diesen Sonntag (14.15 Uhr) zum Heimspiel empfangen.
Die Stärke des Bezirksligasiebten liegt eindeutig in einer schlagkräftigen Offensive. Dafür sind sie hinten anfällig. Der 7:4-Sieg der Münchener im Hinspiel spricht eine klare Sprache. „Wir müssen stabil stehen, müssen vorrangig ihre Angreifer in den Griff bekommen“, fordert Lang. Allen voran Spielertrainer Alexander Kaltner, der die Hälfte aller MTV-Tore erzielt hat und mit 32 Treffern die Torschützenliste der ganzen Liga anführt, obwohl er nicht einmal alle Spiele bestritten hat. So fehlte er beispielsweise bei den zurückliegenden beiden Partien. „Ein Ausnahmespieler, der schön höherklassig gespielt hat, den dürfen wir nicht aus den Augen lassen, wenn er spielt“, warnt Lang.
Er selbst wird ein Augenmerk auf seine eigene Aufstellung richten. Maximilian Schnitzlbaumer fällt immer noch mit einer Zerrung aus, genau wie der vor dem Ohlstadt-Spiel erkrankte Andre Tiedt. Das stellt den Coach vor Gedankenspiele, weil er zwei Schienenspieler ersetzen muss und das gegen Ohlstadt mit Kapitän Anton Krinner auf der ungewohnten Position nicht wirklich gut funktioniert hat. Zwei Optionen: Entweder Lang setzt eine Abwehr-Viererkette auf oder impft Krinner oder einen anderen Spieler noch einmal die genaue Aufgabenstellung ein. „Kriegen wir schon hin“, ist sich der Trainer sicher.
Immerhin könnte es gegen München für Maximilian Specker nach seiner Knöchelverletzung zumindest für ein paar Minuten Einsatzzeit reichen. Der Torjäger beginnt erst einmal auf der Bank. Wurde als Goalgetter mittlerweile von Jonas Gall abgelöst, der beide Treffer gegen Ohlstadt gemacht hat. „Vielleicht hat ihm das ein bisschen Schwung mitgegeben“, hofft der Heilbrunner Trainer auf weitere Treffer des Matchwinners. Entscheidend wird auch die Regeneration seiner Mannschaft nach dem Donnerstagsspiel sein – zumal die Körner des Teams auch noch weiter reichen müssen, weil am kommenden Mittwoch bereits das nächste Match gegen den SV Raisting ansteht. Lang: „Wir brauchen auf jeden Fall eine disziplinierte Leistung, um zu viele Gegentore zu vermeiden.“