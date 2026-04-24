SV Bad Heilbrunn muss Torjäger Kaltner vom MTV München stoppen Bezirksliga-Abstiegskampf von Nick Scheder · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Ludwig Buchmair (li.) und seine Verteidiger-Kollegen beim SV Bad Heilbrunn müssen gegen die starken Stürmer des MTV München Beton anrühren. – Foto: Ewald Scheitterer/Archiv

Der SV Bad Heilbrunn empfängt den offensivstarken MTV München. Spielertrainer Kaltner führt mit 32 Toren die Torschützenliste an.

So., 26.04.2026, 14:15 Uhr SV Bad Heilbrunn Heilbrunn MTV 1879 München MTV München 14:15 PUSH

Siege tun gut. Wichtige umso mehr. So gesehen sind die Fußballer des SV Bad Heilbrunn nach dem 2:0 beim SV Ohlstadt am Donnerstag guter Dinge. „Aber sie können es schon einordnen, wissen, dass wir weiterhin nicht durch sind“, sagt HSV-Coach Walter Lang. Mindestens drei Zähler benötige die Mannschaft noch, um den Klassenerhalt in trockene Tücher zu packen, vermutet der Trainer-Fuchs. Möglicherweise schon gegen den MTV München, den die Heilbrunner diesen Sonntag (14.15 Uhr) zum Heimspiel empfangen. Die Stärke des Bezirksligasiebten liegt eindeutig in einer schlagkräftigen Offensive. Dafür sind sie hinten anfällig. Der 7:4-Sieg der Münchener im Hinspiel spricht eine klare Sprache. „Wir müssen stabil stehen, müssen vorrangig ihre Angreifer in den Griff bekommen“, fordert Lang. Allen voran Spielertrainer Alexander Kaltner, der die Hälfte aller MTV-Tore erzielt hat und mit 32 Treffern die Torschützenliste der ganzen Liga anführt, obwohl er nicht einmal alle Spiele bestritten hat. So fehlte er beispielsweise bei den zurückliegenden beiden Partien. „Ein Ausnahmespieler, der schön höherklassig gespielt hat, den dürfen wir nicht aus den Augen lassen, wenn er spielt“, warnt Lang.