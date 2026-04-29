SV Bad Heilbrunn kommt gegen Raisting nicht über ein 0:0 hinaus

Ludwig Buchmair (li.) klärt gegen Luca Sigl, doch den Heilbrunnern fehlte es an erfolgreichen Abschlüssen, sie kamen über ein 1:1 gegen Raisting nicht hinaus. – Foto: Oliver Rabuser

Lang musste seine Mannschaft erneut umbauen, weil Max und Florian Schnitzlbaumer nicht einsatzbereit waren. In der Abwehr ging das noch einigermaßen gut, weil sich Andre Tiedt mit Florian Kapfhammer und dem unverwüstlichen, wenn auch nicht ganz fehlerfreien Ludwig Buchmair erfolgreich gegen die vereinzelten Raistinger Konter stemmten. Luca Siegl durfte einmal gefährlich durchmarschieren, setzte später eine Art Fallrückzieher neben das Tor. Lukas Matz platzierte einen Kopfball freistehend über die Latte.

Abstiegskampf par excellence: Vielleicht hilft in der Endabrechnung wenigstens der eine Punkt. „Damit muss man jetzt zufrieden sein“, sagt der Heilbrunner Trainer Walter Lang, ist aber gar nicht zufrieden. In einem taktisch geprägten Bezirksliga-Spiel, dem die allerhöchste Qualität fehlte, kam seine Mannschaft am Mittwochabend nicht über ein 0:0 gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Raisting hinaus. Die Hausherren rannten sich regelmäßig am 16er der Gäste fest. Es war ein intensives Spiel, dem aber die Torgefahr fast völlig fehlte. Wenn es ganz blöd läuft, geht die Partie sogar verloren, wenn die Raistinger aus den Fehlern der Heilbrunner Hintermannschaft mehr machen. Deswegen: „Muss man zufrieden sein. Mehr war nicht drin.“

Die Heilbrunner Offensive hatte zwar mehr Tormöglichkeiten. Doch sie brachte Urban Schaidhauf im Gäste-Kasten nicht wirklich in Bedrängnis. Bis zum Strafraum ließen die Hausherren die Bälle recht passabel laufen. Doch an den Rändern des Raistinger 16ers war Schluss. Selten kam einmal eine Flanke gefährlich in den Zielbereich, wie Tiedts Zuspiel auf Sebastian Rösch, der am SVR-Keeper scheiterte. Jonas Gall vergab im Nachschuss aus sehr spitzem Winkel. Hatte in der ersten Hälfte bei einem Angriff über links auf Max Specker zurückgelegt, dessen Schuss geblockt wurde.

„Uns hat die Leichtigkeit gefehlt“, sagt Lang. Mehrere Standards in der ersten Hälfte landeten im Abendhimmel. Aus etlichen Ballgewinnen machten die Platzherren zu wenig, wussten nichts mit den erbeuteten Bällen anzufangen. Der Heilbrunner Trainer tauschte zur Pause die beiden Spitzen aus sowie einen der beiden Sechser. Doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Erst in der Schlussphase setzten sich die Heilbrunner sporadisch in der Raistinger Hälfte fest. Doch wenn sich mal wieder Gall durchtankte, fehlte es an Abschlussqualität: Sein Versuch landete in den Armen des Torhüters, Sebastian Ammers Schüsschen nach gutem Durchsetzen fehlte es an Wucht, Thomas Pföderls Abschluss ging am langen Pfosten vorbei. Und Anton Krinner versuchte es mehrfach mit der Brechstange, aber ohne Erfolg. Immerhin: Sein Freistoßkracher kurz vor dem Schlusspfiff strich nur knapp über die Latte, touchierte das Tornetz von außen.

Lang: „Vielleicht ist dieser Punkt der entscheidende Punkt im Abstiegskampf, wir werden sehen.“