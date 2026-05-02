SV Bad Heilbrunn kämpft gegen Druck und fehlende Effizienz

die Heilbrunner Fußballer um Tobias Bauer (re.) – Foto: Oliver Rabuser

Zum einen gehen die momentan gehäuften Einsätze mit vielen Spieltagen dem dezimierten Kader der Heilbrunner ganz schön an die Substanz. Zum anderen fehlt es auch einfach an der Effizienz und der Kaltschnäuzigkeit bei den Abschlüssen. „Vielleicht bekommen sie auch den Druck so langsam zu spüren“, meint Lang: „Es fehlen der letzte Drive und bei manchen die Konstanz, dass sie jedes Mal die Leistung abrufen.“ Doch bei alldem, gibt Lang zu bedenken, dürfe man eines nicht vergessen: „Diese Mannschaft hat sich nach dem Abstieg in der Bezirksliga konsolidiert, wir haben unter schwierigen Bedingungen bisher 35 Punkte geholt, das ist stark.“ Noch ein paar mehr und der Klassenerhalt wäre erneut perfekt. Das wäre das Ziel.

Sie hängen fest. Kommen nicht recht aus dem Abstiegsstrudel heraus. Zuletzt sammelten die Fußballer des SV Bad Heilbrunn mühsam ein Pünktchen gegen die Raistinger Konkurrenz. Doch der Klassenerhalt ist auch vor der nächsten Herausforderung beim SV Pullach (Samstag, 14 Uhr) noch keineswegs in trockenen Tüchern. „Wir müssen wieder gut Fußball spielen“, fordert der Heilbrunner Trainer Walter Lang. „Das gelingt uns derzeit aus verschiedenen Gründen nicht.“

Auch der SV Pullach hat lange Zeit höherklassig gespielt, hat sich nach dem Abstieg ebenfalls in dieser Spielklasse gefunden und spielt nun mit einem kompakten, gleichmäßig aufgestellten Team problemlos in der Bezirksliga mit. Für die Pullacher – mit 41 Zählern gesichert auf Rang acht der Liga – geht es in diesem Spiel um nichts mehr. Schon zuletzt gingen sie beim FC Penzberg mit 0:4 unter. „Aber sie haben Heimspiel, sie werden keine Geschenke verteilen, wir haben es selbst in der Hand“, sagt Lang.

Erneut ist ungewiss, ob er auf Florian (Rücken) und Maximilian Schnitzlbaumer (Zerrung) zurückgreifen kann. Bei der Aufstellung sind ihm mangels Alternativen deswegen immer ein wenig die Hände gebunden. Nach Möglichkeit wechselt er schon durch. Zuletzt gegen Raisting hat er die beiden Spitzen sowie die Sechser-Position getauscht, um vielleicht etwas mehr Effizienz zu erreichen. Vergeblich. „Wir müssen hochmotiviert ins Spiel gehen.“ Das gilt auch und vor allem für die Standardsituationen. „Am ruhenden Ball sollte wenigstens etwas passieren, nicht leichtfertig dem Gegner in die Arme spielen.“ Positives Beispiel: Der Freistoß von Kapitän Anton Krinner gegen Raisting, der mit dem Schlusspfiff knapp über die Latte strich.