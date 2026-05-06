SV Bad Heilbrunn ist vor Spiel gegen Spitzenreiter Olching dezimiert

Für das Spiel gegen Olching stehen den Heilbrunnern vor allem Offensivspieler wie Anton Krinner (2.v.li.) oder Tobias Bauer zur Verfügung. Der eine oder andere wird gegen den Spitzenreiter weiter hinten ran müssen. – Foto: Andreas Mayr

Der Grund: Neben den zahlreichen verletzten und angeschlagenen Ausfällen haben sich nun auch noch Jonas Gall und Thomas Pföderl mit Fieber abgemeldet. Florian Schnitzlbaumer ist beruflich verhindert, Luis Meisl muss versuchen, seine Abendschicht zu tauschen. „Wir haben voraussichtlich hauptsächlich offensive Spieler zur Verfügung, wir werden schon irgendwie auffüllen, herschenken war keine Option“, stellt Lang klar.

Eine Feier hatte sich abgezeichnet: Entweder hätte der SV Bad Heilbrunn im Falle eines Sieges den Klassenerhalt besiegeln können. Oder der SC Olching hätte mit drei Punkten die Bezirksliga-Meisterschaft und den Aufstieg in trockene Tücher bringen können. Doch nachdem die Münchner am Wochenende bei Verfolger Planegg-Krailling mit 1:4 ordentlich Federn gelassen haben, fällt im Spiel beim HSV (Mittwoch, 19.30 Uhr) noch keine vorzeitige Entscheidung über Platz eins. Und dass die Heilbrunner gegen den Liga-Primus hoch gewinnen, ist unwahrscheinlich: Trainer Walter Lang ist froh, dass er überhaupt elf Mann auf das Feld schicken kann. „Wir könnten den Klassenerhalt fix machen. Aber die Voraussetzungen sind nicht die besten.“

Warum auch? Im Hinspiel lieferten die Heilbrunner mit ebenfalls kleinem Kader ein sehr gutes Spiel ab, holten einen 0:2-Rückstand auf, um dann kurz vor Schluss doch noch den Treffer zur 2:3-Niederlage zu kassieren. Ob es dieses Mal ähnlich laufen kann – mit dem besseren Ende für Heilbrunn –, vermag Lang nicht zu beurteilen. „Wir werden es zumindest versuchen. Wir werden auf jeden Fall bis zum Schluss durchhalten müssen.“

SV Bad Heilbrunn hofft auf Überraschung gegen den SC Olching

Die Qualitäten des Gegners stehen außer Frage. Immerhin halten sich die Olchinger seit dem Winter fast ohne Ausrutscher ununterbrochen an der Tabellenspitze der Liga. Sie haben nach Planegg (95 Tore) die meisten Treffer erzielt (78) und die wenigsten (25) bekommen. Zum Vergleich: Heilbrunn steht bei 48:53. Mit Omer Grbic (15 Treffer), Leon Heinzlmair (12), Ferenc Ambrus (9) oder Kerem Kavuk (8) sowie Jakob Zißlsberger (7) hat der SCO mehrere Schützen, die es im Auge zu halten gilt. „Sie werden alles versuchen, um den Platz an der Sonne jetzt nicht mehr herzugeben“, ist sich der Heilbrunner Trainer sicher.

Doch auch seine Spieler werden alles in die Wege leiten, um die möglicherweise noch fehlenden Punkte für den Klassenerhalt noch einzufahren. Vielleicht gibt es ja eine Überraschung, und eine der beiden Mannschaften kann doch am Mittwoch schon richtig feiern.