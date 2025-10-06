SV Bad Heilbrunn im Moment nicht Bezirksliga-tauglich

Bad Heilbrunn – Man kann seinen Geburtstag fraglos sinnvoller verbringen, als auf einer mäßig besuchten Bezirkssportanlage, bei bestem Spätsommerwetter, inmitten einer dicht besiedelten Münchner Wohnanlage. Doch ist Wolfgang Tiedt nun mal nicht nur Spielervater, sondern auch Edelfan und Unterstützer des SV Bad Heilbrunn. Und so machte sich der Penzberger auch an seinem Ehrentag zum Auswärtsspiel des Klubs auf. Rund 60 Fahrtkilometer sind ja schnell abgerissen.

Im Nachhinein vielleicht weder die beste, noch die zweitbeste Idee. Zwar steuerte Tiedts Filius André einen von insgesamt elf Treffern bei. Die aber waren so verteilt, dass lediglich vier der Elf vom Krebsenbach zuzuordnen waren. Die 4:7 Niederlage beim MTV 1879 München bedeutete die dritte Klatsche in Folge mit insgesamt 19 Gegentoren. „Spricht uns die Bezirksliga-Tauglichkeit im Moment ab“, konstatierte Trainer Walter Lang leicht gefrustet.

Die verbliebene Kicker aus dem arg dezimierten Kader geben alles. Letztlich aber reichte es weder gegen Spitzenteams wie Planegg in der Vorwoche, noch den Mittelklasse-Aufsteiger aus dem Stadtviertel „Sendling-Westpark“. Die Mimik von Lang und seinem ewigen Adlatus Klaus Kronschnabel sprach Bände. Es ist kein Spaß, in diesem Zustand überhaupt anzutreten und sich düpieren lassen zu müssen. Getreu dem Motto: Hoffentlich ist der Schmarrn bald vorbei.

„Es ist grad a bisserl schwierig“, übte sich Lang in verbalen Nehmerqualitäten. Wobei das Hadern sich allein auf die personelle Situation beschränkt, ohne jeden Vorwurf an seine Mannen. Die nämlich haben alles ihnen Mögliche versucht, um vielleicht doch mit einem guten Resultat zu überraschen. Dokumentiert mit einer entschlossenen Aufholjagd auf 3:4, ehe drei Kontertore der Münchner den Spielausgang vollendeten.

Viel zu viele individuelle Fehler des SV Bad Heilbrunn

Dem 0:2-Rückstand zur Pause trotzten die Heilbrunner durch eine Umstellung auf Dreierkette. „Hat gefruchtet“, merkte Lang an. Bester Beweis waren die Anschlusstreffer von Tiedt und „Dodo“ Krinner. Rückkehrer Felix Gellner schickte später einen Doppelpack hinterher. Letztlich aber schlug das Pendel wegen „individueller Fehler und der Effizienz des Gegners“ zugunsten des Neulings aus. Mit einem Spielverlauf, bei dem Wolfgang Tiedt auch ohne den Geburtstag unweigerlich gealtert wäre.

Kommenden Sonntag gastiert der SV Pullach im Naturheilmittelstadion. Die Isartaler bringen es pro Partie auf 1,72 Treffer. Mehr Hoffnungsschimmer geht derzeit beim HSV nicht.