SV Bad Heilbrunn gegen Tölzer SG: Rumpfkader gegen Riesen-Kader

Könnte gegen die Tölzer mal wieder zum Einsatz kommen: Der Heilbrunner Flügelflitzer Maximilian Schnitzlbaumer. – Foto: Rudi Stallein

Durch die Zusammenlegung der beiden Tölzer Mannschaften stehen Trainer Thomas Gärner so viele Spieler zur Verfügung, „dass ich gar nicht so genau weiß, wen ich mitnehmen soll“, sagt der SG-Coach. Bei seinem Gegenüber Walter Lang stellt sich dagegen die Mannschaft von selbst auf: Nachdem sich Anton Pappritz und Florian Pappritz auf ein Festival verabschiedet haben und Thomas Pföderl beruflich verhindert ist, müssen alle anderen verfügbaren Heilbrunner automatisch ran.

Während die Heilbrunner gerade mal eine Mannschaft zusammenbekommen, hat SG-Trainer Thomas Gärner so viele Spieler, dass er nicht weiß, wen er mitnehmen soll. Die einen müssen schon wieder bangen, dass sie eine Mannschaft zusammenbekommen. Die anderen haben ein Luxusproblem und einen riesigen Kader. Doch beide freuen sich darauf, dass das Testspiel SV Bad Heilbrunn gegen die neue Spielgemeinschaft SV/Rot-Weiß Bad Tölz stattfindet (Mittwoch, 19 Uhr, Bad Heilbrunn).

SV Bad Heilbrunn ist beim Testspiel ohne verfügbaren Stamm-Sechser

Deswegen relativiert sich der Klassenunterschied möglicherweise auch wenig: Heilbrunn spielt Bezirksliga, die Tölzer in der Kreisklasse. Sie sind zudem erst vergangene Woche ins Training eingestiegen. Gärner muss aus der heterogenen Gruppe beider Vereine eine Einheit formen. Der Aufgabe ist er sich bewusst, „die Stimmung ist gut, alle ziehen mit, und wir sind froh, dass wir dieses Spiel gegen einen Bezirksligisten bestreiten können“, sagt Gärner, zuvor Trainer des SV Bad Tölz, der die Klasse in der Vorsaison gerade noch halten konnte. „Dann wissen wir, wo wir stehen, ein guter Test für uns, wir können Spielpraxis sammeln.“

Das gilt in gewisser Weise auch für die Heilbrunner. Eher gezwungenermaßen. Die drei Neuzugänge Nikolas Hornacek, Max Feirer und Talent Vitus Fischer sind zwangsläufig aufgestellt. Weil beide Sechser-Positionen – in der Regel von Pföderl und Pappritz besetzt – vakant sind, muss sich Lang überlegen, ob und wie er sein System umstellt, oder Spieler mit ungewohnten Rollen betraut. Ein möglicher Kandidat, Andre Tiedt, fällt ebenfalls erkrankt aus. Einen personellen Lichtblick gibt es möglicherweise bei den Heilbrunnern: Maximilian Schnitzlbaumer könnte seinen ersten Einsatz seit Langem bekommen, „er zieht sich zumindest das Trikot an“, sagt Lang.

Zwischen den Pfosten steht wie schon im ersten Testspiel gegen Peiting am Sonntag erneut Ali Uzun. Münsing-Neuzugang Henri Werneburg wartet noch auf seinen Spielerpass und das Abklingen seiner Handverletzung. Trotz aller Widrigkeiten freuen sich der Heilbrunner Trainer und seine Mannschaft auf den Vergleich mit einer Tölzer Mannschaft. Lang: „Sehr schön, dass so ein Derby mal wieder stattfindet.“