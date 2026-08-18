SV Bad Heilbrunn beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen: Der nächste Härtetest

Der SV Bad Heilbrunn tritt am Mittwoch beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen an. Die Gastgeber stehen nach vier Spieltagen auf dem vorletzten Platz der Bezirksliga Süd.

Einen Fehlstart hat der SV Bad Heilbrunn hingelegt. Zum Saisonstart verlor die Mannschaft mit 0:2 beim SV Untermenzing, es folgte eine 0:3-Niederlage gegen SV Waldeck-Obermenzing. Im August haben sich die Heilbrunner mit bislang einem Sieg und einem Unentschieden jedoch stabilisiert. An diese positive Entwicklung wollen sie an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) in der Partie beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen anknüpfen. Pressesprecher Andreas Specker erwartet jedoch eine schwierige Aufgabe und „einen starken, hoch motivierten Gegner“.

„Extrem schweres Spiel“

Die Werdenfelser konnten ihr Potenzial in den ersten Saisonspielen noch nicht konstant abrufen. Nach vier Spieltagen steht der 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf dem vorletzten Platz der Bezirksliga Süd – eine Bilanz, die wenig Begeisterung auslöst. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie für die Gastgeber. „Ein Spiel, das du für dein Selbstbewusstsein und für den weiteren Saisonverlauf gewinnen musst“, sagt FC-Trainer Stefan Schwinghammer. Angesichts dieser Rahmenbedingungen erwartet Andreas Specker ein „extrem schweres Spiel. Die Garmischer sind nach den Ergebnissen in den ersten Spielen sicher hoch motiviert und wollen gegen uns den ersten Dreier holen.“

Deutlich effektiver geworden

Seinem Team attestiert Specker zuletzt eine starke kämpferische Leistung. Beim 4:2-Sieg bei Kosova München und beim 3:3 gegen den FC Deisenhofen II habe sich seine Mannschaft vor allem in der Chancenverwertung verbessert. „Vor allem sind wir deutlich effektiver geworden. Wir wollen natürlich schauen, dass wir auch in Garmisch etwas mitnehmen können.“

Justin Rösch ist zurück

Personell sieht es passabel aus. Auch Justin Rösch ist wieder zurück im Kader. Der Verteidiger hatte sich im Auftaktspiel in Untermenzing bei einem Zusammenprall eine Platzwunde am Auge zugezogen und musste genäht werden. Anschließend ging er in den Urlaub. „Das hat ganz gut gepasst“, sagt Specker. Sorgen bereitet somit nur noch Toni Pappritz, der wegen eines Muskelbündelrisses wohl noch längere Zeit ausfallen wird.