SV Bad Bentheim vermeldet vier Abgänge zur neuen Saison

Der SV Bad Bentheim muss zur kommenden Saison vier personelle Veränderungen hinnehmen. Mit Jonas Kotte, Kristian Friedrichsen, Philipp Lammers und Tim Kopel verlassen vier verdiente Spieler den Verein - zwei beenden ihre Laufbahn, zwei schlagen neue sportliche Wege ein.
Zwei Wechsel und zwei Karriereenden
Der SV Bad Bentheim hat vier Abgänge aus der ersten Mannschaft zur neuen Saison bestätigt. Jonas Kotte wird sich dem Landesligisten FC Schüttorf 09 anschließen und damit innerhalb der Region den Verein wechseln. Tim Kopel kehrt zu seinem Heimatverein SV Alemannia Salzbergen zurück.
Mit Kristian Friedrichsen und Philipp Lammers verabschieden sich zudem zwei Spieler komplett vom aktiven Fußball und beenden ihre Laufbahn.
Offene Gespräche und klare Planung
Sportlicher Leiter Mirco Fischer betont, dass der Verein die Spieler gerne gehalten hätte: „Der Plan sah ganz klar vor, alle vier Spieler in Bentheim halten zu wollen.“ Gleichzeitig verwies er darauf, dass Veränderungen zum Fußball dazugehören, wenn sich Spieler sportlich oder persönlich neu orientieren.
Der Austausch mit den Spielern sei über Wochen hinweg offen und konstruktiv gewesen. Fischer bezeichnete alle vier als „verdiente Spieler und blitzsaubere Typen“ und zeigte sich überzeugt, dass sie bis zum Saisonende weiterhin alles für den Verein geben werden.
Auch im Fall von Eigengewächs Jonas Kotte hofft der Verein auf ein Wiedersehen in der Zukunft. Ein offizieller Abschied ist jedoch noch nicht erfolgt - zunächst liegt der Fokus auf den verbleibenden Aufgaben in der laufenden Rückrunde, bevor im Sommer die Verabschiedung folgt.
