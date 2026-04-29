SV Bad Bentheim III besetzt Trainerstuhl neu: Philipp Neise übernimmt

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Die Personalie ist geklärt: Die dritte Mannschaft des SV Bad Bentheim geht mit einem neuen Trainer in die Saison 2026/27 der 2. Kreisklasse Bentheim. Philipp Neise übernimmt zur kommenden Spielzeit die Verantwortung an der Seitenlinie – ein Mann, der den Verein und insbesondere die Dritte bestens kennt.

Der sportliche Leiter Sven Somberg zeigt sich mit der Lösung hochzufrieden und verweist auf Neises langjährige Verbundenheit mit der Mannschaft: „Philipp hat jahrelang die Dritte als Spieler und Kapitän im oberen Drittel der zweiten Kreisklasse geführt und parallel 15 Jahre lang in der Jugend als Trainer unterstützt. Nun wird er seine Qualitäten auch als Trainer in den Senioren ausspielen können.“

Neise bringt damit nicht nur Erfahrung aus dem Herrenbereich mit, sondern auch umfangreiche Trainerpraxis aus dem Jugendfußball. Diese Kombination soll nun helfen, die anstehenden Aufgaben in der 2. Kreisklasse Bentheim zu meistern. Denn sportlich steht die Mannschaft vor einer Herausforderung: Mit neuem Schwung will die Dritte den Abstiegskampf annehmen, die Klasse halten und im Zuge eines erneuten Umbruchs frischen Wind in das Team bringen.