SV Babelsberg unter Druck: Wird Duell bei Hertha BSC zum Wendepunkt?

Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel

Der SV Babelsberg 03 fährt als Tabellenzwölfter nach Berlin. 16 Punkte aus 16 Spielen und ein Torverhältnis von 23:29 markieren die aktuell schwierige Situation. Hertha BSC II steht mit 18 Punkten auf Rang elf – nur zwei Zähler vor Babelsberg. Ein Sieg würde die Babelsberger an der U23 der Hertha vorbeischieben und etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.

Rückblick auf das Spiel gegen Magdeburg II

Die vergangene Partie im Karl-Liebknecht-Stadion hatte für Ernüchterung gesorgt. Gegen den 1. FC Magdeburg II ging Babelsberg früh engagiert zu Werke und belohnte sich in der 38. Minute mit dem 1:0 durch Jannis Lang. Doch im zweiten Durchgang geriet die Partie aus der Hand.

Trotz Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Willi Alfons Kamm (68.) gelang Magdeburg erst der Ausgleich durch Robert Leipertz (71.), dann in der Schlussphase die Wende: Enis Bytyqi traf in der 89. Minute zum 1:2, Stefan Korsch erhöhte in der 90.+6 Minute auf 1:3.

Herausforderung Hertha BSC II

Hertha BSC II gehört zu den unberechenbaren Mannschaften der Liga. 22 erzielte Tore stehen 30 Gegentreffern gegenüber. Die Berliner konnten sich in vielen Spielen offensiv entfalten, kämpften jedoch häufig mit defensiven Schwächen. Für Babelsberg bedeutet dies: Stabilität in der Abwehr und Mut im Umschaltspiel sind entscheidend.

Babelsbergs Aufgabe: Reaktion zeigen

Nach der Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg II steht fest: Der SV Babelsberg 03 benötigt eine klare Antwort. Die Mannschaft Trainer Ronny Ermel hat bereits bewiesen, dass sie Führungen erspielen kann – nun gilt es, Konstanz über 90 Minuten zu entwickeln.

Am Sonntag wartet ein Gegner auf Augenhöhe, ein Spiel mit hoher Bedeutung für beide Seiten und ein Moment, an dem ein Auswärtssieg mehr wäre als nur drei Punkte.

Hertha BSC II gegen SV Babelsberg 03 – ein Duell, das über Richtung und Stimmung entscheiden kann.