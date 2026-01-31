SV Babelsberg setzt Zeichen bei Dynamo Dresden und schärft den Fokus

Das heutige Testspiel in Dresden ist für den SV Babelsberg 03 eine Antwort auf äußere Umstände. Nach der Absage des Regionalligaspiels beim FSV Zwickau wird kurzfristig getestet – und die Mannschaft von Trainer Johannes Lau nimmt diese Aufgabe an. Gespielt wird über drei Mal 35 Minuten gegen die U23 von Dynamo Dresden aus der Sachsenliga. Der Rahmen ist besonders, die Anforderungen sind es ebenfalls.

Das erste Drittel verläuft ausgeglichen. Beide Teams kommen zu Torchancen, das Spiel ist offen, intensiv und von hohem Tempo geprägt. Babelsberg zeigt Präsenz, bleibt strukturiert und sucht aktiv den Weg nach vorn, ohne die Balance zu verlieren. Noch fallen keine Tore, doch die Grundlage für den weiteren Verlauf wird gelegt.

Im zweiten Drittel steigert sich Babelsberg deutlich. Die Abläufe greifen besser, das Positionsspiel wird klarer, der Druck nimmt zu. Diese Phase mündet folgerichtig in der Führung. Linus Queißer erzielt das 1:0 und verleiht dem Auftritt Richtung und Sicherheit. Der Treffer ist Ausdruck einer Leistungssteigerung, die sich nun auch im Ergebnis widerspiegelt.

Zum dritten Drittel folgt ein umfassender Wechsel. Auf zehn Positionen wird rotiert, ohne dass der Spielfluss abreißt. Im Gegenteil: Babelsberg erhöht weiter die Schlagzahl. George Didoss trifft zum 2:0, Alexander Georgiadi legt das 3:0 nach. Trotz mehrerer ausgelassener Torchancen bleibt die Defensive stabil. Die Null steht, getragen von Konzentration und Ordnung bis zum Schluss.

Der Sieg ist verdient. Er basiert auf einer klaren Steigerung nach dem ersten Drittel, auf Tiefe im Kader und auf der Fähigkeit, auch nach vielen Wechseln Struktur zu bewahren. Das Testspiel liefert sichtbare Entwicklungsschritte und Selbstvertrauen – ohne Überhöhung, aber mit Substanz.