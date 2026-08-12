SV Babelsberg: Reaktion gegen RSV Eintracht im Brandenburgderby?

Der kommende Gegner, RSV Eintracht 1949, rangiert mit fünf Punkten aus vier Spielen einen Platz davor auf Rang zehn, wobei die Bilanz von 5:6 Toren identisch ausfällt. Zwischen beiden Teams liegen aktuell also nur wenige Punkte und eine vergleichbare Ausgangslage.

Mit vier Punkten aus vier Partien steht der SV Babelsberg 03 derzeit auf Platz elf der Regionalliga Nordost, bei einer Tordifferenz von 5:6. Nur durch die Anzahl der erzielten Tore liegt man knapp vor dem BFC Dynamo und FSV Zwickau, die ebenfalls vier Punkte gesammelt haben.

Auch geographisch trennt beide Mannschaften fast nichts: Neun Kilometer liegen die jeweiligen Stadien voneinander entfernt, das sind lediglich 15 Minuten Fahrtzeit mit dem Auto.

Führungen nicht genutzt

Schon zuletzt gegen die VSG Altglienicke führte die Mannschaft zunächst 2:0, kassierte in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit jedoch einen Doppelschlag zum 2:2. Auch beim jüngsten 1:3 bei 1. FC Magdeburg II ging Babelsberg durch ein frühes Tor von Theo Ogbidi in der 2. Minute in Führung, ehe Cornelius Bräunling noch vor der Pause ausglich und Magdeburg II in der zweiten Hälfte durch Treffer von Stefan Korsch und Kevin Manthey drehte.

Der Gegner: Verjüngter Aufsteiger mit solidem Start

Der RSV Eintracht 1949 aus Stahnsdorf krönte sich in der vergangenen Saison mit neun Punkten Vorsprung zum Meister der NOFV Oberliga Süd und ist in Folge in die Regionalliga Nordost aufgestiegen. Unter Trainer Thomas Franke wurde der Kader in der Sommerpause nahezu komplett umgebaut: 13 Neuzugängen mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren stehen 16 Abgänge mit einem Durchschnittsalter von 25,6 Jahren gegenüber, eine deutliche Verjüngung.

Einer davon ist Torhüter Linus Löffler (22), der sämtliche Jugendmannschaften des SV Babelsberg 03 durchlief und in der vergangenen Saison bereits an RSV Eintracht 1949 ausgeliehen war. Dabei kam er siebenmal in der Oberliga zum Einsatz.

In dieser Saison muss er sich allerdings hinter der Nummer eins Felix Güldner anstellen, der in allen bisherigen Regionalligapartien im Tor stand.

Die Strategie scheint bislang aufzugehen: Der Aufsteiger konnte den FSV 63 Luckenwalde im ersten Brandenburgderby bezwingen und holte Punkte gegen die BSG Chemie Leipzig sowie den BFC Preussen. Lediglich gegen Carl Zeiss Jena setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage.

Im jüngsten Spiel trennte sich der RSV Eintracht 1949 von Chemie Leipzig, die in Unterzahl spielten, nach Führung durch Philipp Wendt und dem Ausgleich durch Nathanael Kukanda 1:1.

Für Babelsberg geht es nun darum, die individuellen Fehler der vergangenen Wochen abzustellen und, anders als gegen Altglienicke und Magdeburg II, ein Ergebnis über die volle Distanz konzentriert zu verteidigen.