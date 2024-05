SV Babelsberg 03 will gegen den Berliner AK die Revanche

Wer sich an das Hinspiel gegen den Berliner AK noch erinnern kann, bei dem kommen wohl unschöne Erinnerungen hoch. Ein kalter und regnerischer Abend war es, als der SVB im Poststadion nach einem unglücklichen Spiel eine 2:3-Niederlage kassierte. Zu dieser Zeit war der BAK noch 17. und Nulldrei auf Platz drei der Tabelle. Dass auch im kommenden Spiel alles passieren kann und kein Sieg geschenkt ist, wurde uns also bereits aufgezeigt. Dennoch sprechen auch dieses mal die Zahlen natürlich für die Filmstädter, der BAK ist mittlerweile abgeschlagenes Schlusslicht der Tabelle, mit sieben Punkten Abstand auf Hansa Rostock (17. Platz). Nulldrei auf Platz fünf nimmt also erneut die Favoritenrolle ein.

„Wir haben auch gegen den BAK was gut zu machen, weil wir im Hinspiel dort sehr traurig und unnötig verloren haben. Für uns wird es ein intensives Spiel und wir werden uns darum kümmern, dass die Punkte im KarLi bleiben", so Babelsbergs Standardspeziallist Tahsin Cakmak im Hinblick auf das Spiel.

Der Berliner Athletik Klub spielt schon recht lange (12 Jahre) in der Regionalliga Nordost und stand zeitweise sogar kurz vor dem Aufstieg, in den Saisons 15/15 und 18/19 jeweils zweiter Platz in der Abschlusstabelle. Die laufende Saison ist mit Abstand die schwächste der Regionalliga-Zeit, in den vergangenen elf Jahren standen die Berliner nur zwei Mal auf einem zweistelligen Tabellenplatz (beide Male 11.). Die Gesamtbilanz gegen den SVB kann sich aus BAK-Sicht ebenfalls sehen lassen, von 18 ausgetragenen Partien konnten 8 gewonnen werden, Nulldrei hat nur vier Siege auf dem Konto bisher, sechs Spiele endeten Unentschieden. Auch jetzt gerade steckt der BAK in einer großen Durststrecke, der letzte Sieg ist über 12 Spiele her.