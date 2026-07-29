SV Babelsberg 03 vor Heimpremiere: Jena gastiert in der Regionalliga

Am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost trifft der SV Babelsberg 03 auf den FC Carl Zeiss Jena. Nach dem erfolgreichen Start geht das Team mit großer Vorfreude und gespannter Erwartung in das anstehende Heimspiel.
Das bevorstehende Duell am 2. Spieltag
Im ersten Heimspiel der noch jungen Spielzeit empfängt Babelsberg am Freitag, 31.07.2026, um 19 Uhr die Gäste aus Jena. Die Vorfreude auf diese Begegnung ist im Verein deutlich spürbar. Während die Babelsberger mit der vollen Punkteausbeute in die Partie gehen, steht der Gegner unter Druck. Jena rangiert nach dem 1. Spieltag mit einer Niederlage 1:2 Toren und null Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und reist mit der Hoffnung an, die Auftaktniederlage vergessen zu machen.
Der erfolgreiche Auftakt bei Chemie Leipzig
Den Grundstein für das vorhandene Selbstvertrauen legte Babelsberg am 1. Spieltag. Die Mannschaft vom neuen Trainer Michael Braune setzte sich im Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig vor der Kulisse von 4999 Zuschauern mit 2:0 durch. Zum überragenden Akteur der Partie avancierte Amadeus Ebel, der beide Treffer erzielte. In der 63. Minute brachte er Babelsberg mit 0:1 in Führung, ehe er in der 75. Minute mit dem 0:2 den Endstand markierte. Dieser Auswärtserfolg bescherte dem Team und den mitgereisten Fans pure Emotionen.
Der Blick auf die Tabellenspitze
Durch die drei Punkte und das Torverhältnis von 2:0 rangiert Babelsberg nach dem ersten Spieltag auf dem 5. Tabellenplatz. Die Tabellenführung hat der 1. FC Magdeburg II inne, der sein Auftaktspiel gewann und bei 5:1 Toren drei Punkte vorweist.
Die Situation in der übrigen Tabelle
Dahinter folgen die Teams mit jeweils einem Unentschieden (0-1-0) und einem Punkt: Der Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue (Platz 7) und die VSG Altglienicke (Platz 8) mit jeweils 3:3 Toren, gefolgt vom Hallescher FC (Platz 9) und dem Greifswalder FC (Platz 10) mit je 2:2 Toren. Der BFC Preussen (Platz 11) und Aufsteiger RSV Eintracht 1949 (Platz 12) rangieren mit jeweils 1:1 Toren ebenfalls im Tabellenmittelfeld. Am Ende der Tabelle stehen neben Jena und Chemie Leipzig der FSV 63 Luckenwalde (14. Platz, 1:3 Tore, 0 Punkte), der BFC Dynamo (16. Platz, 1:4 Tore, 0 Punkte), Aufsteiger SV Tasmania Berlin (17. Platz, 1:5 Tore, 0 Punkte) sowie das Schlusslicht Hertha BSC II auf dem 18. Tabellenplatz (0:4 Tore, 0 Punkte).