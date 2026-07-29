SV Babelsberg 03 vor Heimpremiere: Jena gastiert in der Regionalliga

Im ersten Heimspiel der noch jungen Spielzeit empfängt Babelsberg am Freitag, 31.07.2026, um 19 Uhr die Gäste aus Jena. Die Vorfreude auf diese Begegnung ist im Verein deutlich spürbar. Während die Babelsberger mit der vollen Punkteausbeute in die Partie gehen, steht der Gegner unter Druck. Jena rangiert nach dem 1. Spieltag mit einer Niederlage 1:2 Toren und null Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und reist mit der Hoffnung an, die Auftaktniederlage vergessen zu machen.

Der erfolgreiche Auftakt bei Chemie Leipzig

Den Grundstein für das vorhandene Selbstvertrauen legte Babelsberg am 1. Spieltag. Die Mannschaft vom neuen Trainer Michael Braune setzte sich im Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig vor der Kulisse von 4999 Zuschauern mit 2:0 durch. Zum überragenden Akteur der Partie avancierte Amadeus Ebel, der beide Treffer erzielte. In der 63. Minute brachte er Babelsberg mit 0:1 in Führung, ehe er in der 75. Minute mit dem 0:2 den Endstand markierte. Dieser Auswärtserfolg bescherte dem Team und den mitgereisten Fans pure Emotionen.