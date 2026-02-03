SV Babelsberg 03 verpflichtet Theo Ogbidi vom FC Energie Cottbus Last-Minute-Transfer des Regionalligisten und Spielabsage prägen den Tag im KarLi von red/pm · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago

Der SV Babelsberg 03 erlebt einen bewegten Tag in der Regionalliga Nordost. Am letzten Tag der Transferperiode verstärken sich die Babelsberger offensiv und setzen zugleich ein Zeichen für die Zukunft. Außerdem zwingt der Winter den Klub zu einer Spielabsage. Zwischen Aufbruch und Stillstand zeigt sich, wie emotional und vielschichtig dieser Abschnitt der Saison ist.

Last-Minute-Bewegung auf dem Transfermarkt

Der SV Babelsberg 03 hat am letzten Tag der Transferperiode noch einmal entschlossen gehandelt und mit Theo Ogbidi vom Drittligisten FC Energie Cottbus einen Offensivspieler verpflichtet. Kurz vor dem Schließen des Transferfensters nutzten die Verantwortlichen eine Möglichkeit, um den Kader gezielt zu verstärken. In einer Liga, in der jedes Detail zählt, ist dieser Schritt Ausdruck von Wachsamkeit und strategischem Denken. Klare Worte der Vereinsführung

Vorstandsvorsitzender Paul Bachmeyer ordnet die Verpflichtung deutlich ein und macht die Beweggründe transparent. „Mit Theo gewinnen wir einen dynamischen, temporeichen Spieler. Für uns hat sich kurzfristig noch im Winter die Tür für die Verpflichtung eines Spielers geöffnet, mit dem wir uns schon für die kommende Saison intensiv beschäftigt haben. Daher haben wir uns jetzt dazu entschieden, Theo zu verpflichten. Wir freuen uns, dass er uns schon in den verbleibenden Rückrundenspielen mit seiner Qualität unterstützen kann“, sagt der Vorstandsvorsitzende Paul Bachmeyer. Diese Worte unterstreichen, dass der Transfer nicht nur kurzfristig gedacht ist, sondern Teil einer längerfristigen Planung.

Ein Geburtstag und ein Neuanfang

Theo Ogbidi feierte am gestrigen Montag seinen 25. Geburtstag. Für ihn beginnt ein neues Kapitel seiner Laufbahn. Der Offensivspieler wechselt vom Drittligisten FC Energie Cottbus an den Babelsberger Park und schließt sich damit einem Traditionsverein der Regionalliga Nordost an. Der Zeitpunkt verleiht dem Wechsel eine besondere emotionale Note. Vertrag mit Perspektive

Ogbidi unterschreibt beim SV Babelsberg 03 einen Vertrag bis 2027. Damit setzen die Verantwortlichen ein klares Signal für Kontinuität und Vertrauen. Der Verein bindet den Spieler über mehrere Jahre und verbindet die unmittelbare Unterstützung in der Rückrunde mit einer Perspektive über die laufende Saison hinaus. Gerade in der Regionalliga ist diese Kombination aus Gegenwart und Zukunft von zentraler Bedeutung.