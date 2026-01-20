– Foto: Imago

SV Babelsberg 03 verpflichtet Ex-Spieler des FC Energie Cottbus Erfahrener Außenverteidiger Tobias Hasse soll Stabilität und Mentalität beim Regionalligisten bringen Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost Hertha BSC II Babelsberg Tobias Hasse

Der Regionalligist SV Babelsberg 03 setzt ein klares Zeichen. Mit Tobias Hasse kommt ein erfahrener Spieler, der Erfahrung, Verlässlichkeit und regionale Verwurzelung mitbringt. In einer sportlich anspruchsvollen Phase soll der 30-Jährige der Defensive Halt geben und dem Team zusätzliche Stabilität verleihen.

Ein Transfer mit Signalwirkung

Der SV Babelsberg 03 hat Tobias Hasse verpflichtet und bindet den Defensivspieler bis 2027 an den Verein. Die Entscheidung ist bewusst auf einen erfahrenen Akteur gefallen. Mehr als 200 Einsätze in der Regionalliga sowie 20 Spiele in der 3. Liga belegen die langjährige Konstanz des gebürtigen Berliners. Babelsberg holt damit keinen Spieler für die Zukunft, sondern einen Profi, der die Anforderungen der Liga kennt und sofort weiterhelfen kann.

Routine für die Außenbahn

Hasse ist vorrangig auf der Position des Außenverteidigers zu Hause. Dort sind Laufstärke, Zweikampfführung und taktische Disziplin gefragt. Eigenschaften, die er über viele Jahre hinweg in der Regionalliga Nordost unter Beweis gestellt hat. Seine Erfahrung soll besonders in engen Spielen und unter Drucksituationen Wirkung zeigen, wenn defensive Ordnung und klare Abläufe gefragt sind. Prägende Jahre beim FC Energie Cottbus

Den größten Teil seiner Profikarriere verbrachte Tobias Hasse beim FC Energie Cottbus. In der Saison 2024/25 kam er in der 3. Liga auf 19 Einsätze sowie drei Assists. Zuvor absolvierte er mehrere Spielzeiten in der Regionalliga Nordost, darunter 37 Spiele in der Saison 2021/22 mit zwei Toren und acht Vorlagen sowie 33 Partien in der Spielzeit 2022/23 mit vier Treffern und drei Assists. Diese Zahlen unterstreichen, dass Hasse nicht nur defensiv zuverlässig agierte, sondern sich regelmäßig ins Offensivspiel einschaltete.