SV Babelsberg 03 verpflichtet Ex-Spieler des FC Energie Cottbus

Der Regionalligist SV Babelsberg 03 setzt ein klares Zeichen. Mit Tobias Hasse kommt ein erfahrener Spieler, der Erfahrung, Verlässlichkeit und regionale Verwurzelung mitbringt. In einer sportlich anspruchsvollen Phase soll der 30-Jährige der Defensive Halt geben und dem Team zusätzliche Stabilität verleihen.
Ein Transfer mit Signalwirkung
Der SV Babelsberg 03 hat Tobias Hasse verpflichtet und bindet den Defensivspieler bis 2027 an den Verein. Die Entscheidung ist bewusst auf einen erfahrenen Akteur gefallen. Mehr als 200 Einsätze in der Regionalliga sowie 20 Spiele in der 3. Liga belegen die langjährige Konstanz des gebürtigen Berliners. Babelsberg holt damit keinen Spieler für die Zukunft, sondern einen Profi, der die Anforderungen der Liga kennt und sofort weiterhelfen kann.
Routine für die Außenbahn
Hasse ist vorrangig auf der Position des Außenverteidigers zu Hause. Dort sind Laufstärke, Zweikampfführung und taktische Disziplin gefragt. Eigenschaften, die er über viele Jahre hinweg in der Regionalliga Nordost unter Beweis gestellt hat. Seine Erfahrung soll besonders in engen Spielen und unter Drucksituationen Wirkung zeigen, wenn defensive Ordnung und klare Abläufe gefragt sind.
Prägende Jahre beim FC Energie Cottbus
Den größten Teil seiner Profikarriere verbrachte Tobias Hasse beim FC Energie Cottbus. In der Saison 2024/25 kam er in der 3. Liga auf 19 Einsätze sowie drei Assists. Zuvor absolvierte er mehrere Spielzeiten in der Regionalliga Nordost, darunter 37 Spiele in der Saison 2021/22 mit zwei Toren und acht Vorlagen sowie 33 Partien in der Spielzeit 2022/23 mit vier Treffern und drei Assists. Diese Zahlen unterstreichen, dass Hasse nicht nur defensiv zuverlässig agierte, sondern sich regelmäßig ins Offensivspiel einschaltete.
Weitere Stationen im Nordosten
Vor seiner Zeit in Cottbus sammelte Hasse Regionalliga-Erfahrung bei Rot-Weiß Erfurt, Viktoria Berlin, dem Berliner AK und Hertha BSC II. Auch im Nachwuchs von Hertha BSC war er aktiv, sowohl in der U19-Bundesliga Nord/Nordost als auch parallel in der zweiten Mannschaft. Über Jahre hinweg blieb er der Region treu und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil der Liga.
Babelsbergs sportliche Ausgangslage
Nach 19 Spieltagen steht der SV Babelsberg 03 mit 20 Punkten auf Rang zwölf der Regionalliga Nordost. Fünf Siege, fünf Unentschieden und neun Niederlagen prägen die bisherige Saison. Bei 28 erzielten Treffern und 33 Gegentoren zeigt sich, dass vor allem defensive Stabilität ein entscheidender Faktor für den weiteren Saisonverlauf ist. Genau hier soll die Verpflichtung von Hasse ansetzen.
Vorbereitung mit Testspielen
In der Wintervorbereitung bestreitet Babelsberg unter anderem Testspiele gegen Hertha BSC II auf Kunstrasen, sowohl im Karl-Liebknecht-Stadion als auch im Olympiapark am August-Bier-Platz. Diese Partien dienen dazu, Abläufe zu festigen und neue Spieler wie Tobias Hasse ins Mannschaftsgefüge zu integrieren.
Auftakt in Zwickau
Der Pflichtspielstart nach der Winterpause führt den SV Babelsberg 03 am 1. Februar 2026 zum FSV Zwickau. Der Tabellenviertplatzierte stellt zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Für Babelsberg und Tobias Hasse ist es die erste Gelegenheit, die neue defensive Ausrichtung unter Wettkampfbedingungen zu zeigen und ein wichtiges Signal für die Rückrunde zu setzen.