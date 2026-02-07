SV Babelsberg 03 verliert Test beim Regionalliga-Rivalen FC Eilenburg

Das heutige Testspiel beim FC Eilenburg ist für Babelsberg 03 eine Begegnung mit ernsthaftem Charakter. Kein klassischer Vorbereitungskick, sondern ein Vergleich gegen einen direkten Rivalen aus der Regionalliga Nordost. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Eilenburg – ein Untergrund, der in dieser Jahreszeit zwar verlässlich ist, aber auch wenig verzeiht. Jeder Ballkontakt wird schneller, jeder Fehler unmittelbarer. Und genau in diesem Rahmen wird deutlich, wie eng Fußball sein kann.

Babelsberg tritt an, um im Rhythmus zu bleiben, um Spielpraxis zu sammeln, um Abläufe zu überprüfen. Doch das Spiel entwickelt sich nicht in die Richtung, die sich die Mannschaft von Trainer Johannes Lau erhofft. Eilenburg wirkt griffig, wach, zweikampfstark. Babelsberg hält dagegen, aber findet nur schwer den Weg zu längeren kontrollierten Phasen. Die Partie bleibt ausgeglichen, intensiv, mit wenigen klaren Momenten – bis zur 22. Minute.

Dann fällt der einzige Treffer des Spiels. Marcus Niemitz trifft für den FC Eilenburg zum 1:0 und bringt die Gastgeber in Führung. Ein Tor, das den Charakter des Spiels sofort verändert. Für Babelsberg bedeutet es, fortan hinterherlaufen zu müssen. Für Eilenburg ist es die Einladung, kompakt zu bleiben und die Kontrolle über Räume zu übernehmen.

Babelsberg versucht, die Antwort zu finden. Doch je länger das Spiel dauert, desto deutlicher wird: Diese Partie wird nicht durch spielerische Leichtigkeit entschieden, sondern durch Konsequenz. Eilenburg verteidigt den Vorsprung, Babelsberg sucht Lösungen, doch das Spiel bleibt eng, zäh und umkämpft. Der Treffer aus der 22. Minute bleibt stehen – und damit auch das Ergebnis.