SV Babelsberg 03 verliert Test beim Regionalliga-Rivalen FC Eilenburg

Ein Tor entscheidet, ein Moment bleibt hängen. Der SV Babelsberg 03 musste sich im heutigen Testspiel beim Regionalliga-Rivalen FC Eilenburg knapp mit 0:1 geschlagen geben. Auf dem Kunstrasenplatz in Eilenburg trifft Marcus Niemitz in der 22. Minute – und dieser Treffer reicht, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Für das Team von Trainer Johannes Lau ist es ein bitterer Nachmittag, aber auch eine wertvolle Standortbestimmung, bevor es in der Regionalliga Nordost weitergeht.
Das heutige Testspiel beim FC Eilenburg ist für Babelsberg 03 eine Begegnung mit ernsthaftem Charakter. Kein klassischer Vorbereitungskick, sondern ein Vergleich gegen einen direkten Rivalen aus der Regionalliga Nordost. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Eilenburg – ein Untergrund, der in dieser Jahreszeit zwar verlässlich ist, aber auch wenig verzeiht. Jeder Ballkontakt wird schneller, jeder Fehler unmittelbarer. Und genau in diesem Rahmen wird deutlich, wie eng Fußball sein kann.
Babelsberg tritt an, um im Rhythmus zu bleiben, um Spielpraxis zu sammeln, um Abläufe zu überprüfen. Doch das Spiel entwickelt sich nicht in die Richtung, die sich die Mannschaft von Trainer Johannes Lau erhofft. Eilenburg wirkt griffig, wach, zweikampfstark. Babelsberg hält dagegen, aber findet nur schwer den Weg zu längeren kontrollierten Phasen. Die Partie bleibt ausgeglichen, intensiv, mit wenigen klaren Momenten – bis zur 22. Minute.
Dann fällt der einzige Treffer des Spiels. Marcus Niemitz trifft für den FC Eilenburg zum 1:0 und bringt die Gastgeber in Führung. Ein Tor, das den Charakter des Spiels sofort verändert. Für Babelsberg bedeutet es, fortan hinterherlaufen zu müssen. Für Eilenburg ist es die Einladung, kompakt zu bleiben und die Kontrolle über Räume zu übernehmen.
Babelsberg versucht, die Antwort zu finden. Doch je länger das Spiel dauert, desto deutlicher wird: Diese Partie wird nicht durch spielerische Leichtigkeit entschieden, sondern durch Konsequenz. Eilenburg verteidigt den Vorsprung, Babelsberg sucht Lösungen, doch das Spiel bleibt eng, zäh und umkämpft. Der Treffer aus der 22. Minute bleibt stehen – und damit auch das Ergebnis.
Doch der Blick darf nicht zu lange zurückgehen, denn die nächste Aufgabe wartet bereits. In der Regionalliga Nordost steht am Freitag, 13. Februar 2026, das nächste Spiel an – beim Greifswalder FC. Die Begegnung wird eine neue Herausforderung, ein Spiel, das wieder Punkte zählt und in dem jeder Fehler noch mehr Gewicht hat als in einem Testspiel.
Gerade deshalb bekommt das heutige Ergebnis eine besondere Bedeutung. Es ist ein letzter Hinweis vor dem Ernstfall. Ein Weckruf, dass in dieser Liga Kleinigkeiten entscheiden. Dass ein Tor in der 22. Minute reichen kann, wenn danach keine Antwort gefunden wird. Babelsberg wird diesen Nachmittag nicht schönreden können – aber auch nicht zerbrechen lassen dürfen.
Der SV Babelsberg 03 verlässt Eilenburg mit einer Niederlage, aber auch mit Klarheit. Der Rhythmus ist da, die Intensität war hoch, der Gegner realistisch. Nun gilt es, aus diesem 0:1 die richtigen Schlüsse zu ziehen – und sie in Greifswald auf den Platz zu bringen.