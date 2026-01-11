SV Babelsberg 03 und FSV Babelsberg 74 trumpfen auf

Die Frauen-Landesfutsalmeisterschaften Brandenburg haben am Wochenende ein starkes sportliches Signal gesetzt. In zwei Vorrundengruppen kämpften insgesamt 13 Mannschaften um die Qualifikation für die Endrunde. Kurze Spielzeiten von zehn Minuten, ein dicht getakteter Spielplan und zahlreiche enge Partien prägten ein Turnier, das von taktischer Disziplin, Geduld und defensiver Stabilität lebte.

Gruppe A: Babelsberg setzt sich an die Spitze In der Gruppe A entwickelte sich ein intensiver Wettbewerb mit vielen knappen Ergebnissen und auffallend wenigen Toren. Der SV Babelsberg 03 belegte mit 13 Punkten und 6:2 Toren den ersten Platz. Die Mannschaft blieb ungeschlagen, spielte gleich zum Auftakt 0:0 gegen den FC Energie Cottbus und sammelte ihre Punkte vor allem durch kontrollierte Auftritte und defensive Stabilität.

Turniermodus als Prüfstein Die Vorrunde der Frauen-Landesfutsalmeisterschaften wurde in zwei Gruppen ausgespielt. In jeder Gruppe qualifizierten sich die jeweils ersten vier Mannschaften für die Endrunde. Der Modus verlangte Konstanz über viele Spiele hinweg, da jedes Team mehrfach gefordert war und Ausrutscher kaum zu korrigieren waren. Die kurze Spielzeit erhöhte den Druck zusätzlich, denn selbst kleine Unachtsamkeiten konnten den Ausgang einer Partie entscheiden.

Auf Rang zwei folgte der SV Grün-Weiß Brieselang mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 6:0. Brieselang überzeugte durch eine bemerkenswerte Defensivleistung, blieb ohne Gegentor und setzte mit Siegen gegen Babelsberg und Fürstenwalde klare Akzente.

Der FC Energie Cottbus sicherte sich mit zehn Punkten Rang drei. Mehrere Unentschieden, darunter zwei torlose Remis, prägten den Weg, doch Siege gegen Fürstenwalde und Zossen brachten die nötigen Zähler.

Vierter wurde der MSV Zossen 07 mit acht Punkten. Zossen sammelte wichtige Siege gegen Fürstenwalde und Klosterdorf/Reichenberg und hielt sich mit mehreren Unentschieden im Rennen. Damit komplettierten diese vier Teams das Qualifikationsfeld. Der SC Oberhavel Velten verpasste mit sieben Punkten knapp den Sprung in die Endrunde, während die SpG Klosterdorf/Reichenberg und der FSV Union Fürstenwalde die hinteren Plätze belegten.

Gruppe B: FSV Babelsberg 74 dominiert

Am heutigen Turniertag setzte die Gruppe B einen anderen Akzent. Der FSV Babelsberg 74 dominierte die Gruppe deutlich und schloss sie mit 13 Punkten und einem Torverhältnis von 13:2 auf Platz eins ab. Klare Siege gegen Neuenhagen und Sieversdorf sowie ein kontrollierter Auftritt gegen Miersdorf/Zeuthen unterstrichen die Favoritenrolle.

Zweiter wurde der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit acht Punkten. Die Mannschaft überzeugte mit stabilen Leistungen, darunter ein deutlicher Sieg gegen Gramzow und ein torloses Remis gegen Sieversdorf.

Die SG Blau-Weiß Beelitz belegte mit sechs Punkten Rang drei. Beelitz sammelte seine Zähler vor allem durch defensive Disziplin, musste aber mehrere Unentschieden hinnehmen. Vierter wurde der VfB Gramzow ebenfalls mit sechs Punkten. Trotz einer negativen Tordifferenz reichten Siege gegen Beelitz und Neuenhagen zur Qualifikation. Der FC Neuenhagen 1913 und die SG Sieversdorf 1950 schieden mit jeweils vier Punkten aus.

Qualifikation als gemeinsamer Nenner

Mit den jeweils ersten vier Mannschaften aus beiden Gruppen stehen acht Teams für die Endrunde fest. Die Ergebnisse der Vorrunde zeigen, wie eng das Leistungsniveau im Frauen-Futsal in Brandenburg ist. Defensive Stabilität, Geduld im Aufbau und effiziente Abschlüsse erwiesen sich als entscheidende Faktoren.