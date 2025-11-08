SV Babelsberg 03 trotzt Halle ein 2:2 ab – Moral nach Rückschlägen

Der SV Babelsberg 03 trat am 15. Spieltag der Regionalliga Nordost beim Halleschen FC. Nach einer intensiven Partie trennten sich beide Mannschaften 2:2 – ein Remis, das für die Babelsberger ein Zeichen des Zusammenhalts und der Moral war.

Von Beginn an zeigte der SV Babelsberg 03, dass er nach Halle gekommen war, um mehr als nur mitzuspielen. Trainer Ronny Ermel ließ seine Mannschaft kompakt und zielstrebig agieren.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang den Gästen kurz nach dem Seitenwechsel der Lohn. In der 53. Minute traf George Didoss zum 0:1. Der Jubel bei den Gästen war entsprechend groß. Doch die Freude währte nicht lange.

Halle antwortet – Fakhro gleicht aus

Elf Minuten später schlug der Hallesche FC zurück. Malek Fakhro stellte in der 64. Minute auf 1:1. Halle drängte nun mit Nachdruck auf die Führung, während Babelsberg über Konter gefährlich blieb. Der eingewechselte Alexander Leon Georgiadi brachte frischen Schwung in die Offensive.

Georgiadi trifft, Fakhro kontert erneut

In der 76. Minute schlug Georgiadi zu: Er erzielte das 1:2. Der SV Babelsberg 03 war wieder obenauf. Doch der Hallesche FC gab sich nicht geschlagen – erneut war es Malek Fakhro, der in der 81. Minute zum 2:2-Endstand traf. Beide Teams lieferten sich bis zum Schluss einen offenen Schlagabtausch.

Punktgewinn mit Signalwirkung

Mit dem Remis beim Tabellenfünften Hallescher FC belegt der SV Babelsberg 03 den zwölften Rang in der Regionalliga Nordost. Nach 15 Spielen stehen 16 Punkte und ein Torverhältnis von 22:26 zu Buche. Das Team zeigte Moral, Einsatz und Spielfreude – eine Leistung, auf der sich aufbauen lässt.

Blick nach vorn: Pokalduell gegen Energie Cottbus

Schon am kommenden Samstag wartet das nächste Highlight. Im Viertelfinale des Landespokals Brandenburg empfängt der SV Babelsberg 03 am 15. November um 13 Uhr den Drittligisten FC Energie Cottbus. Ein Duell zweier Brandenburger Fußballtraditionen – und eine Gelegenheit für Babelsberg, den Kampfgeist aus Halle zu vergolden.