SV Babelsberg 03 testet beim Rivalen aus der Regionalliga

Der Blick richtet sich nun nach vorn, denn die nächste Aufgabe steht bereits fest. Am Samstag, 7. Februar 2026, tritt der SV Babelsberg 03 um 13 Uhr beim FC Eilenburg an. Gespielt wird im Sparkassen Fußball-Zentrum auf Platz 5, einem Kunstrasenplatz. Der Gegner ist kein klassischer Testspielpartner, sondern ein Regionalligarivale – und genau das verleiht dieser Begegnung besondere Bedeutung.

Dass Babelsberg überhaupt testet, ist eine direkte Folge der äußeren Umstände. Nach der witterungsbedingten Absage des für Sonntag, 8. Februar 2026, geplanten Regionalligaspiels gegen die BSG Chemie Leipzig musste kurzfristig reagiert werden. Statt eines Pflichtspiels vor heimischem Publikum wird nun ein Testspiel angesetzt, das dennoch den Charakter eines ernsthaften Wettbewerbs trägt. Eilenburg ist ein Gegner aus derselben Liga, entsprechend hoch ist die Intensität zu erwarten.

Für Trainer Johannes Lau ist dieses Spiel eine Möglichkeit, den Rhythmus zu halten. Gerade in einer Phase, in der Spiele reihenweise abgesagt werden, droht die Gefahr, dass Trainingsinhalte nicht unter Wettkampfbedingungen überprüft werden können. Ein Test gegen einen Regionalligisten bietet genau das: Zweikämpfe, Tempo, Spielhärte und die Notwendigkeit, Entscheidungen unter Druck zu treffen. Babelsberg wird die Partie nutzen wollen, um Abläufe zu festigen und die Mannschaft im Wettkampfmodus zu halten.

Der Kunstrasenplatz in Eilenburg bietet dabei eine verlässliche Grundlage, um überhaupt spielen zu können. Der Winter zwingt viele Teams zu Improvisation, und auch Babelsberg passt sich an. Doch das Spiel ist mehr als ein Ersatztermin. Es ist eine neue Standortbestimmung, weil der Gegner die Anforderungen des Ligaalltags direkt widerspiegelt.

Gleichzeitig richtet sich der Blick zurück auf das letzte geplante Spiel, das nun nicht stattfinden wird. Das Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig sollte am Sonntag, 8. Februar 2026, ausgetragen werden. Es wäre ein Regionalligaduell gewesen, ein Termin mit sportlicher Bedeutung und einer besonderen Atmosphäre. Doch die Witterung macht diesen Plan zunichte. Die Absage ist ein Rückschlag für die Spielplanung, aber keine Ausrede für Stillstand.