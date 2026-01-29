SV Babelsberg 03: Statt Regionalliga-Spiel nun ein Testspiel

Der Spielplan zwingt zu Flexibilität, die Vorbereitung zu Klarheit. Nach der Absage des Punktspiels gegen den FSV Zwickau richtet der Regionalligist SV Babelsberg 03 den Fokus neu. Ein kurzfristig angesetztes Testspiel in Dresden soll helfen, Rhythmus und Struktur zu schärfen. Der Blick nach vorn ist dabei ebenso wichtig wie die ehrliche Aufarbeitung des letzten Auftritts.
Der kommende Samstag markiert für den SV Babelsberg 03 einen wichtigen Einschnitt in der laufenden Vorbereitungsphase. Nach der Punktspielabsage gegen den FSV Zwickau nutzt der Regionalligist die Gelegenheit zu einem Testspiel bei der U21 von Dynamo Dresden. Gespielt wird am Samstag, 31. Januar 2026, um 14 Uhr auf dem Gelände der AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und bietet damit einen geschützten Rahmen für konzentrierte Arbeit.
Der Gegner kommt aus der Sachsenliga und stellt eine andere Art von Herausforderung dar als ein Regionalliga-Duell. Für Babelsberg geht es darum, Spielrhythmus zu halten und Abläufe zu festigen, ohne den Druck eines Pflichtspiels. Nach der Absage bleibt wenig Raum für Alternativen, umso wertvoller ist dieser Test, der kurzfristig organisiert wurde. Die Mannschaft von Trainer Johannes Lau kann die Begegnung nutzen, um an Details zu arbeiten, Stabilität zurückzugewinnen und Selbstvertrauen aufzubauen.
Der Test in Dresden bietet die Möglichkeit, Inhalte aus dem Training unter Wettkampfbedingungen umzusetzen und neue Impulse zu setzen. Ohne Zuschauer, ohne äußere Ablenkung, steht der sportliche Prozess im Mittelpunkt. Es ist eine Gelegenheit, Antworten zu finden, bevor der Ligaalltag wieder beginnt.
Diese Antworten waren im letzten Testspiel dringend nötig. Gegen den Regionalliga-Rivalen Hertha BSC II musste Babelsberg eine klare 0:4-Niederlage hinnehmen. Die Partie verlief aus Babelsberger Sicht von Beginn an ungünstig. Bereits in der 13. Minute brachte Oliver Rölke die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Hertha II gewann Sicherheit, Babelsberg fand nur schwer Zugriff auf das Spiel.
In der 37. Minute erhöhte Janne Berner auf 2:0, nur zwei Minuten später traf erneut Oliver Rölke zum 3:0. Die Phase vor der Pause wurde damit zum Wendepunkt der Begegnung. Babelsberg geriet in Rückstand, der sich nicht mehr korrigieren ließ. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die erhoffte Stabilisierung aus. In der 48. Minute erzielte Joel Richter den Treffer zum 4:0 und sorgte früh in der zweiten Halbzeit für die endgültige Entscheidung.
Die Niederlage fiel deutlich aus und hinterließ klare Spuren. Sie zeigte auf, wo Abläufe nicht griffen und wo die Ordnung fehlte. Gerade gegen einen direkten Liga-Konkurrenten wie Hertha BSC II wird sichtbar, wie schmal der Grat zwischen Stabilität und Kontrollverlust sein kann. Für Babelsberg war dieses Spiel ein schmerzhafter, aber notwendiger Hinweis auf offene Baustellen.