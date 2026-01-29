SV Babelsberg 03: Statt Regionalliga-Spiel nun ein Testspiel

– Foto: Tanja Kaltofen

Der Spielplan zwingt zu Flexibilität, die Vorbereitung zu Klarheit. Nach der Absage des Punktspiels gegen den FSV Zwickau richtet der Regionalligist SV Babelsberg 03 den Fokus neu. Ein kurzfristig angesetztes Testspiel in Dresden soll helfen, Rhythmus und Struktur zu schärfen. Der Blick nach vorn ist dabei ebenso wichtig wie die ehrliche Aufarbeitung des letzten Auftritts.

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden SG Dynamo II SV Babelsberg 03 Babelsberg 14:00 PUSH

Der kommende Samstag markiert für den SV Babelsberg 03 einen wichtigen Einschnitt in der laufenden Vorbereitungsphase. Nach der Punktspielabsage gegen den FSV Zwickau nutzt der Regionalligist die Gelegenheit zu einem Testspiel bei der U21 von Dynamo Dresden. Gespielt wird am Samstag, 31. Januar 2026, um 14 Uhr auf dem Gelände der AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und bietet damit einen geschützten Rahmen für konzentrierte Arbeit. Der Gegner kommt aus der Sachsenliga und stellt eine andere Art von Herausforderung dar als ein Regionalliga-Duell. Für Babelsberg geht es darum, Spielrhythmus zu halten und Abläufe zu festigen, ohne den Druck eines Pflichtspiels. Nach der Absage bleibt wenig Raum für Alternativen, umso wertvoller ist dieser Test, der kurzfristig organisiert wurde. Die Mannschaft von Trainer Johannes Lau kann die Begegnung nutzen, um an Details zu arbeiten, Stabilität zurückzugewinnen und Selbstvertrauen aufzubauen.

Der Test in Dresden bietet die Möglichkeit, Inhalte aus dem Training unter Wettkampfbedingungen umzusetzen und neue Impulse zu setzen. Ohne Zuschauer, ohne äußere Ablenkung, steht der sportliche Prozess im Mittelpunkt. Es ist eine Gelegenheit, Antworten zu finden, bevor der Ligaalltag wieder beginnt.