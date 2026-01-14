SV Babelsberg 03 startet mit Ernst und Hoffnung ins neue Jahr

Der SV Babelsberg 03 steht vor einer richtungsweisenden Phase der Saison. Die Winterpause bietet Gelegenheit zur Neuordnung und zur konzentrierten Vorbereitung auf eine Rückrunde, in der jeder Punkt zählt. Drei Testspiele sollen Stabilität und Selbstvertrauen bringen, bevor der Ligabetrieb mit einem anspruchsvollen Auswärtsspiel wieder beginnt.

Winterpause als Phase der Standortbestimmung

Nach 19 absolvierten Spieltagen ist die Ausgangslage für den SV Babelsberg 03 klar umrissen. Mit fünf Siegen, fünf Unentschieden und neun Niederlagen belegt der Klub Tabellenplatz zwölf der Regionalliga Nordost. 28 erzielte Tore stehen 33 Gegentreffern gegenüber, was die wechselhafte Saison widerspiegelt. Die Winterpause wird nun genutzt, um Abläufe zu festigen und neue Impulse zu setzen, damit die Mannschaft in der Rückrunde konstanter auftritt.

Testspiele als wichtiger Gradmesser

Drei Begegnungen sind in der Wintervorbereitung angesetzt, alle mit klarer Zielsetzung. Am Samstag, 17. Januar, empfängt Babelsberg um 12 Uhr den VfL Halle 96 (NOFV-Oberliga Süd) im Karl-Liebknecht-Stadion auf Kunstrasen. Bereits am Sonntag, 18. Januar, folgt um 13:30 Uhr an gleicher Stelle das zweite Heimspiel gegen den FSV Schöningen (Regionalliga Nord). Den Abschluss der Testphase bildet das Auswärtsspiel bei Hertha BSC II am Freitag, 23. Januar, um 14 Uhr im Olympiapark auf Kunstrasen 2. Diese Spiele sollen Wettkampfhärte vermitteln und der Mannschaft Sicherheit für die anstehenden Aufgaben geben.

Schwieriger Auftakt nach der Pause

Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause verlangt dem SV Babelsberg 03 sofort volle Konzentration ab. Am Sonntag, 1. Februar 2026, um 14 Uhr tritt die Mannschaft beim FSV Zwickau an. Die Sachsen stehen mit 35 Punkten auf Rang vier und gehören zum erweiterten Kreis der Spitzenteams. Für Babelsberg wird dieses Spiel ein Prüfstein, der zeigen wird, wie weit die Mannschaft in der Vorbereitung gekommen ist.