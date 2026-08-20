SV Babelsberg 03 mit klarer Favoritenrolle im Landespokal

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Kaum ist das torreiche Remis gegen die RSV Eintracht 1949 verdaut, wartet auf SV Babelsberg 03 bereits die nächste Aufgabe: Am 22. August um 15 Uhr steht im Landespokal das Duell mit dem Brandenburgligisten SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde an. Der Regionalligist trifft dabei auf einen Gegner, der zuletzt mit einem historischen Kantersieg für Aufsehen sorgte.

Für den SV Babelsberg 03 steht am Samstag, 22. August, um 15 Uhr die nächste Aufgabe an: Im Landespokal empfängt Babelsberg den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde, der regulär in der Brandenburgliga antritt. Die Liga der Ahrensfelder hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen.

Turbulentes Remis zum Auftakt

Zuletzt lieferte sich Babelsberg in der Regionalliga Nordost ein Wechselbad der Gefühle. Gegen die RSV Eintracht 1949 geriet die Mannschaft von Trainer Michael Braune durch Isma Baraze Adam (12.) zunächst in Rückstand, ehe Lukas Lämmel (36.) und Theo Ogbidi (49.) die Partie drehten. Doch Baraze Adam schlug mit einem Doppelpack (61., 77.) erneut zurück, sodass erst Joshua Okpalaike tief in der Nachspielzeit (90.+12) den 3:3-Ausgleich sicherte. Vor 3120 Zuschauern leitete Schiedsrichter Jens Klemm aus Gröditz die Partie. In der Tabelle steht Babelsberg nach fünf Spieltagen mit fünf Punkten und einem Torverhältnis von 8:9 auf Platz 12.

Ahrensfelde als Pokalschreck

Der kommende Gegner reist mit breiter Brust an. In der Vorrunde des Landespokals fertigte die Mannschaft von Trainer Uwe Lehmann den FC Husaria Schwedt mit 16:0 ab. Matchwinner war Lion Troschke mit fünf Treffern, zudem trafen Justin Berger, Manuel Schmiedebach (Doppelpack, davon einer per Foulelfmeter), Lucas Nico Gurklys, Dmytro Kostusev (Doppelpack), Jeremy Gampe, Nick Graupner (Doppelpack) und Gabriel Telushi. Schiedsrichter Hannes Hähnel leitete die Partie vor lediglich 50 Zuschauern.

Klare Favoritenrolle für Babelsberg

Der Ligaunterschied zwischen Regionalliga und Brandenburgliga macht Babelsberg zum klaren Favoriten. Der jüngste Kantersieg zeigt aber, dass Ahrensfelde in Pokalform aufläuft. Nach dem turbulenten Remis gegen die RSV Eintracht 1949 will Babelsberg diesmal die Defensivnachlässigkeiten abstellen und den Einzug in die nächste Pokalrunde souverän klarmachen.