SV Babelsberg 03 II will den Meister SV Viktoria Potsdam überraschen Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 29. Spieltags Verlinkte Inhalte LK West Brandenburg Babelsberg II Saarmund GW Golm VfL Nauen + 12 weitere

Vor dem 29. und vorletzten Spieltag der Landesklasse West sind einige Entscheidungen bereits gefallen: Der SV Viktoria Potsdam ist längst Meister, der MSV 1919 Neuruppin II steht als Absteiger fest. Doch dahinter tobt der Kampf um den zweiten Tabellenplatz und ums sportliche Prestige. Im Tabellenkeller geht es gegen den drohenden Abstieg.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Heute, 19:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 19:00

Im Hinspiel siegte Nauen in einem dramatischen Match mit 3:2. Pritzwalk war zuletzt gegen Viktoria Potsdam beim 1:4 chancenlos. Nauen dagegen überraschte zuletzt mit einem 1:0-Erfolg in Wittenberge und hat sich im Mittelfeld stabilisiert. Für den FHV, der punktgleich mit Babelsberg II ist, zählen jetzt im Kampf um Platz elf nur noch Zähler. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 14:00

Das Hinspiel gewann Potsdam mit 2:0, nun steht für den Meister die Generalprobe vor dem Saisonfinale an. Zuletzt feierte Viktoria beim 4:1 in Pritzwalk den 26. Saisonsieg. Babelsberg II zeigte sich torhungrig, zerlegte Wittstock beim 8:0 regelrecht. Das Team hat Rang elf wieder im Blick – und will gegen den Primus für eine Überraschung sorgen. ---

Beim spektakulären 3:3 im Hinspiel führten die Gäste zwischenzeitlich, ehe Brieselang noch ausglich. Zuletzt kassierte Brieselang beim 0:3 in Premnitz einen Rückschlag, während Veritas mit der Niederlage gegen Nauen (0:1) wichtige Punkte liegen ließ. Beide Teams kämpfen um den fünften Rang und können mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte festigen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz MSV 1919 Neuruppin Neuruppin II 15:00

Das 0:6 im Hinspiel war eine Demütigung für Premnitz. Doch zuletzt sorgte das Team mit einem 3:0 gegen Brieselang für eine Überraschung. Der Klassenerhalt ist weiter möglich – mit einem Heimsieg gegen den feststehenden Absteiger könnte Premnitz im Abstiegskampf Boden gutmachen. Neuruppin II bleibt weiter auf Schadensbegrenzung aus. ---

Das erste Aufeinandertreffen gewann Golm mit 4:2 nach wildem Spielverlauf. Saarmund holte zuletzt ein 0:0 gegen Michendorf vor großer Kulisse. Golm besiegte Neuruppin souverän mit 4:0 und ist noch im Rennen um Platz fünf. Ein Auswärtssieg könnte Golm weiter nach vorn bringen, während Saarmund dringend Punkte braucht. ---

Das 6:0 im Hinspiel war eine Demonstration der Stärke vom FSV Babelsberg 74. Doch zuletzt unterlagen die 74er überraschend mit 3:5 in Schenkenberg. Michendorf holte ein wertvolles 0:0 in Saarmund und will sich für das Hinspieldebakel rehabilitieren. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel: Babelsberg will punkten, Michendorf braucht jeden Punkt, um Rang zehn abzusichern. ---

Morgen, 15:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 15:00

Ein Topspiel: Das Hinspiel gewann Perleberg mit 5:3 in einem wilden Spiel, in dem Jonas Steiner dreifach traf. Auch jetzt stehen beide Teams in blendender Form: Perleberg siegte zuletzt mit 5:2 in Weisen, Schenkenberg begeisterte beim 5:3 gegen den FSV Babelsberg 74. Mit einem Heimsieg könnte Perleberg Platz zwei festigen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SV Eiche 05 Weisen Eiche Weisen 15:00