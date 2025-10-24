SV Babelsberg 03 II schockt den Zweiten – 471 Zuschauer in Michendorf

– Foto: FussballimFKHavelland

Mit zwei spannenden Partien ist die Landesklasse West heute in ihren 8. Spieltag gestartet. Während die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03 im Stadtduell den FSV Babelsberg 74 mit 3:2 bezwang, trennten sich die SG Michendorf und die SG Saarmund in einem emotionalen Duell mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Begegnungen boten Leidenschaft, Tore und Dramatik bis zum Schluss.

Der SV Babelsberg 03 II hat im Derby beim FSV Babelsberg 74 für eine Überraschung gesorgt. Die Reserve zeigte von Beginn an einen mutigen Auftritt und legte einen Traumstart hin. In der 19. Minute traf Yunes Hoppe zur Führung, nur acht Minuten später erhöhte Fin Frederik Slabon auf 2:0. Kurz vor der Pause brachte Julian Lenz den FSV in der 43. Minute mit dem 1:2 zurück ins Spiel. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Babelsberg 03 II gefährlich: Fin Frederik Slabon erzielte in der 78. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und stellte auf 3:1. Zwar verkürzte Marvin John Jakobczyk in der 85. Minute noch auf 2:3, doch die Schlussoffensive der Gastgeber blieb ohne Erfolg. Für den FSV war es die vierte Saisonniederlage, während Babelsberg II durch diesen Auswärtssieg wertvolle Punkte im Tabellenkeller sammelte. ---

Vor 471 Zuschauern entwickelte sich in Michendorf ein intensives und umkämpftes Duell zwischen der SG Michendorf und der SG Saarmund, das mit einem 1:1 endete. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Robin Keiling die Gäste in der 52. Minute in Führung. Doch nur acht Minuten später gelang Moritz Kahl der verdiente Ausgleich für die Gastgeber. In einer hitzigen Schlussphase sahen beide Teams jeweils eine Rote Karte: In der 90. Minute mussten William Pollack auf Michendorfer Seite und Robin Keiling bei Saarmund vorzeitig vom Platz. Das Duell bot alles, was den Fußball auf Landesklassen-Niveau ausmacht – Kampf, Emotionen und Leidenschaft. Michendorf sammelte mit dem Punkt einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf, Saarmund blieb im Tabellenmittelfeld. ---

Für den SV Blau-Gelb Falkensee wird das Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß zur Bewährungsprobe. Falkensee kassierte zuletzt ein deutliches 0:4 in Nauen. Nick Halt traf per Elfmeter in der 33. Minute, Tom Gutschmidt legte in der 64. und 84. Minute nach, ehe Danilo Czerwonatis in der Nachspielzeit vollendete. Zudem sah Francisco Schulze die Gelb-Rote Karte. Ganz anders die Lage bei Pankow, das den bisherigen Tabellenführer FSV Babelsberg 74 durch Tore von Justin Schröter (23.), Tony Gnad (50.) und Noah Hahlweg (63.) mit 3:0 bezwang. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg in der Tabelle weiter Boden gutmachen. ---

In Wittenberge treffen zwei formstarke Teams aufeinander. Der FSV Veritas Wittenberge/Breese besiegte zuletzt Premnitz deutlich mit 4:0. Ibi Touray eröffnete in der 66. Minute den Torreigen, Hannes Zemelka erhöhte drei Minuten später, Frederik Töpfer traf in der 71. Minute, ehe Mika Dzikus kurz vor Schluss in der 89. Minute das Ergebnis abrundete. Die Gäste aus Golm kommen mit einem 0:0 gegen Pritzwalk, das sie im oberen Mittelfeld hielt. Beide Mannschaften stehen mit 13 Punkten gleichauf – das Duell hat richtungsweisenden Charakter. ---

In Pritzwalk wartet auf den Tabellenführer VfL Nauen eine schwere Auswärtsaufgabe. Die Gastgeber trennten sich zuletzt torlos von Golm, während Nauen beim 4:0 über Falkensee erneut seine Dominanz zeigte. Nick Halt verwandelte in der 33. Minute einen Foulelfmeter, Tom Gutschmidt traf doppelt in der 64. und 84. Minute, Danilo Czerwonatis setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Nauen ist noch ungeschlagen und führt die Tabelle an, doch Pritzwalk gilt zu Hause als unbequem und will die Überraschung schaffen. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang empfängt den FK Hansa Wittstock. Brieselang setzte sich zuletzt mit 4:0 bei Babelsberg II durch – Till Roßius traf in der 24. und 30. Minute, Yannick Hurtig in der 54. Minute und Timm-Maximilian Hytrek in der 72. Minute. Die Gäste aus Wittstock reisen mit einem 1:0-Erfolg gegen Schenkenberg an, erzielt durch Christopher Michaelis in der 50. Minute. Das Duell könnte also entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sein. ---

Für den SV Empor Schenkenberg steht nach der 0:1-Niederlage in Wittstock Wiedergutmachung auf dem Programm. Die Gäste aus Perleberg kassierten ebenfalls eine klare Pleite – Michendorf siegte durch Tore von Thorsten Josef Haubner in der 7. Minute sowie einem Doppelschlag von Ferdinand Freitag und Carlos Neubert in der 76. Minute mit 3:0. Schenkenberg will zu Hause zurück in die Spur finden, während Perleberg dringend punkten sollte. ---

