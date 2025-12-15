SV Babelsberg 03 II schockt den VfL Nauen, Borussia Brandenburg siegt

Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte und vor der Winterpause hat die Landesklasse West noch einmal gezeigt, wie eng, emotional und unberechenbar diese Liga ist. In den letzten beiden Spielen vor der Unterbrechung mussten mit dem VfL Nauen und Einheit Perleberg gleich zwei Teams Rückschläge hinnehmen, während der SV Babelsberg 03 II und Borussia Brandenburg überzeugende Auftritte zeigten.
Der VfL Nauen wollte sich mit einem Heimsieg selbst ein positives Schlussbild vor der Winterpause verschaffen, doch der SV Babelsberg 03 II verdarb diese Pläne mit einer disziplinierten und mutigen Vorstellung. Vor 79 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Moment kurz vor der Pause. Jonas Tzitschke brachteden SV Babelsberg 03 II in der 41. Minute in Führung und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen.
Nauen antwortete unmittelbar. Steven Porath glich in der 45. Minute aus. Doch die Hoffnung währte nur kurz. Fin Frederik Slabon stellte in der 51. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für den entscheidenden Treffer. Nauen fand keinen Weg mehr durch die kompakte Defensive der Gäste. So blieb am Ende eine schmerzhafte 1:2-Niederlage, die den VfL zwar nicht aus den oberen Tabellenregionen stößt, aber mit einem bitteren Gefühl in die Pause schickt. Der SV Babelsberg 03 II hingegen belohnte sich für einen engagierten Auftritt und verschaffte sich mit dem fünften Saisonsieg etwas Luft im Tabellenkeller.
Borussia Brandenburg nutzte das letzte Spiel des Jahres, um sich vor heimischem Publikum entschlossen zu präsentieren. Gegen Einheit Perleberg entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, ehe Christopher Mahlow in der 17. Minute die Initiative übernahm und Borussia mit seinem Treffer in Führung brachte. Erst spät fiel die Entscheidung. Marvin Preusker erhöhte in der 81. Minute auf 2:0 und nahm den Gästen endgültig die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Mit diesem Sieg schließt Borussia Brandenburg die Hinrunde auf dem sechsten Tabellenplatz ab und unterstreicht seine Ambitionen, sich dauerhaft im oberen Mittelfeld festzusetzen. Perleberg hingegen muss mit einer Niederlage leben und überwintert im unteren Drittel der Tabelle.
