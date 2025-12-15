SV Babelsberg 03 II schockt den VfL Nauen, Borussia Brandenburg siegt

Der VfL Nauen wollte sich mit einem Heimsieg selbst ein positives Schlussbild vor der Winterpause verschaffen, doch der SV Babelsberg 03 II verdarb diese Pläne mit einer disziplinierten und mutigen Vorstellung. Vor 79 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Moment kurz vor der Pause. Jonas Tzitschke brachteden SV Babelsberg 03 II in der 41. Minute in Führung und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen.

Nauen antwortete unmittelbar. Steven Porath glich in der 45. Minute aus. Doch die Hoffnung währte nur kurz. Fin Frederik Slabon stellte in der 51. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für den entscheidenden Treffer. Nauen fand keinen Weg mehr durch die kompakte Defensive der Gäste. So blieb am Ende eine schmerzhafte 1:2-Niederlage, die den VfL zwar nicht aus den oberen Tabellenregionen stößt, aber mit einem bitteren Gefühl in die Pause schickt. Der SV Babelsberg 03 II hingegen belohnte sich für einen engagierten Auftritt und verschaffte sich mit dem fünften Saisonsieg etwas Luft im Tabellenkeller.

