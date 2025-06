SV Babelsberg 03 II im Torrausch – Chemie Premnitz überrascht

– Foto: Michel Grabowski

In der Landesklasse West hat der 28. Spieltag einige klare Ergebnisse und ein echtes Offensivspektakel geliefert. Während der souveräne Tabellenführer SV Viktoria Potsdam seinen Erfolgslauf ungebremst fortsetzt, meldete sich der SSV Einheit Perleberg im Kampf um Platz zwei eindrucksvoll zurück. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung – besonders Premnitz sorgte mit einem Sieg gegen Brieselang für Aufsehen. In Saarmund staunten 437 Zuschauer über ein torloses, aber umkämpftes Duell.

Der Tabellenzweite aus Perleberg wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ beim Vorletzten nichts anbrennen. Zwar brachte Hugo Erdmann die Gastgeber in der 25. Minute in Führung, doch noch vor der Pause glich Franz Arndt zum 1:1 aus (40.). Nach dem Seitenwechsel zog Perleberg das Tempo an: Jonas Steiner traf in der 56. Minute zur Führung, Marlon Niklas Kyek erhöhte zehn Minuten später (66.). Thomas Brackrock (70.) und erneut Jonas Steiner (81.) machten den Auswärtssieg perfekt, ehe Levin Lars Michael mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik betrieb (90.). ---

Mit dem Rückenwind aus dem 6:3-Spektakel in Pritzwalk hatte sich Veritas viel vorgenommen. Doch gegen Nauen fehlte die Durchschlagskraft. Die Gäste, die zuletzt mit 3:0 gegen Premnitz siegten, präsentierten sich abermals kompakt und nutzten ihre Chance: Merlin Jan Schmid erzielte in der 61. Minute den goldenen Treffer. ---

Der Meister aus Potsdam wurde auch in Pritzwalk seiner Favoritenrolle gerecht. Jeff Salpeter brachte die Gäste in der 29. Minute auf Kurs. Nach der Pause traf Tom Nattermann doppelt (50., 68.) und erhöhte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer auf 4:1 (90.). Hans Zander hatte zuvor in der 83. Minute den Ehrentreffer für Pritzwalk erzielt. ---

Ein echtes Schützenfest feierte der SV Babelsberg 03 II im Heimspiel gegen Wittstock. Bereits nach fünf Minuten eröffnete Till Jacobs den Torreigen, ehe Fin Frederik Slabon (13.) und ein Eigentor von Sergei Paschtschenko (15.) schnell für klare Verhältnisse sorgten. Slabon (18.) und Jacobs (37.) trafen jeweils ein zweites Mal, Slabon legte in der 42. Minute seinen dritten Treffer nach. Den Schlusspunkt setzte Leon Riemann in der 66. Minute. ---

In einem packenden Duell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte behielt Schenkenberg die Oberhand. Ramon Kornemann (55.) und Finn Niklas Spirius (63.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Jonas Erxleben in der 64. Minute verkürzte. Spirius traf in der 80. Minute erneut, doch Moritz Göring hielt Babelsberg mit einem Foulelfmeter im Spiel (84.). In einer turbulenten Nachspielzeit trafen Pascal Karaterzi (90.+1) und Erik Preissler (90.+2) für Empor, Göring verkürzte noch einmal (90.+5), konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. ---

Trotz großer Kulisse mit 437 Zuschauern gab es in Saarmund keine Tore zu sehen. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und verteidigten diszipliniert. Saarmund konnte so zumindest einen Punkt mitnehmen und hat 28 Zähler. Michendorf sammelte einen wichtigen Auswärtspunkt. ---

Die Gäste aus Neuruppin waren chancenlos. Golm dominierte das Spielgeschehen und ging durch zwei schnelle Tore von Lee Tinashe Marume (35., 36.) mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Oliver Tobias per Foulelfmeter (45.+2), ehe er in der 73. Minute erneut vom Punkt erfolgreich war. ---