SV Babelsberg 03 II - FSV Babelsberg 74: Brisantes Stadtduell steht an

Der frischgebackene Meister gastiert beim Tabellenfünften. Veritas Wittenberge verspielte zuletzt beim 3:3 gegen Premnitz eine zwischenzeitliche 3:1-Führung durch einen Hattrick von Benjamin Cudjoe (45.+1, 48., 54.). Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Viktoria gewann mit 7:1, unter anderem durch zwei Treffer von Jeff Salpeter (81., 84.) und ein Tor von Daniel Becker (89.). Die Potsdamer können befreit aufspielen – Veritas kämpft dagegen um den Anschluss an Brieselang und Golm.

Für Premnitz geht es um alles. Nach dem späten Punktgewinn in Wittenberge (3:3) trennt die Mannschaft nur ein Punkt vom Abstiegsrang. Pritzwalk hat aktuell sieben Punkte mehr, verlor aber zuletzt mit 1:3 gegen Golm. Im Hinspiel holte Premnitz einen 3:2-Auswärtssieg. Jetzt braucht der Tabellenvierzehnte dringend erneut einen Dreier.

Perleberg hat nach dem verlorenen Titelrennen noch Platz zwei im Blick. Trotz der 1:3-Niederlage in Potsdam (Tor: Kilian Andy Szymkowiak/90.) bleibt das Team aussichtsreich. Wittstock hingegen wurde beim 0:5 beim FSV Babelsberg 74 zuletzt regelrecht überrollt. Das Hinspiel gewann Perleberg mit 2:1 – Jonas Steiner (15.) und Sebastian Holtz (45.+3) trafen vor der Pause. Es ist ein Duell mit klar verteilten Rollen, doch Wittstock ist auf Wiedergutmachung aus.

Ein Stadtduell mit Brisanz: Im Hinspiel setzte sich der SV Babelsberg 03 II nach wildem Verlauf mit 4:3 durch – Darijan Silic traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum Sieg. Auch jetzt brauchen die Gastgeber jeden Punkt im Abstiegskampf. Zuletzt unterlag das Team knapp mit 2:3 in Saarmund. Der FSV Babelsberg 74 liegt nach dem klaren 5:0-Sieg über Wittstock mit 52 Punkten auf Platz drei und will sich für die Hinspielpleite revanchieren.

